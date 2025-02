¿Por qué se llama Oscar? Datos curiosos sobre la estatuilla de los Premios de la Academia

Y el Oscar es para…

Espera, espera, espera…

¿Por qué el trofeo más famoso de Hollywood se llama incluso "Oscar"?

La estatuilla dorada que se entrega a los ganadores del Premio de la Academia recibe principalmente su famoso apodo. Cómo obtuvo exactamente ese apodo es un misterio de Hollywood. Pero según la teoría principal, es por… el tío Oscar.

La estatua originalmente recibió el nombre de Premio de la Academia al Mérito. La leyenda cuenta que la exbibliotecaria de la Academia Margaret Herrick, después de ver la estatua por primera vez, dijo que se parecía a su tío Oscar.

El apodo se utilizó en forma impresa ya en 1934, cuando un columnista lo usó con respecto a la primera victoria de Katharine Hepburn como Mejor Actriz. La Academia adoptó oficialmente el apodo en 1939. Y se ha mantenido.

Por eso, miles de estatuas que se asemejan al tío Oscar se exhiben con orgullo en las manos y hogares de las estrellas más importantes de Hollywood.

Pero espera… ¿qué estrella ha ganado más premios de la Academia? ¿De qué está hecho realmente el trofeo? ¿Y por qué Oscar sostiene una espada?

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre la icónica estatuilla del Oscar antes de la ceremonia de los Premios de la Academia del domingo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

¿De qué están hechos los Oscar?

No es oro todo lo que reluce, especialmente en Hollywood. Los Oscar están chapados en oro de 24 quilates, pero en realidad están hechos de bronce macizo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Oscar se hicieron de yeso pintado debido a la escasez de metal entre 1942 y 1945. Los ganadores pudieron reemplazarlos por una versión chapada en oro después de la guerra.

¿De qué está diseñado el Oscar?

¡Un caballero! Por eso la figura sostiene una espada de cruzado. Se encuentra encima de un carrete de película con cinco radios que representan las cinco ramas originales de la Academia: actores, directores, productores, técnicos y escritores.

¿Cuánto pesa un Oscar?

Un Oscar pesa 8 ½ libras y mide 13 ½ pulgadas de alto.

¿Dónde se hacen los Oscar?

Los Oscar se entregan en Los Ángeles pero se hacen en Nueva York. Las estatuas están hechas por la fundición de bellas artes Polich Tallix en Hudson Valley. Según se informa, hacer un Oscar cuesta alrededor de $400. Se necesitan tres meses para fabricar las aproximadamente 50 estatuillas que se entregan durante la ceremonia.

¿Cuánto cuesta un Oscar?

Eso podría oscilar entre $1 y más de $1 millón, dependiendo del año en que se ganó.

Según una sentencia judicial, los premios Oscar otorgados después de 1950 no pueden ser vendidos por el ganador ni por los herederos que puedan adquirir una estatua mediante donación o legado, sin antes ofrecer venderla a la Academia por un total de $1. Los Oscar otorgados antes de 1950 se han vendido legalmente, incluido el Oscar a la Mejor Película por "Lo que el viento se llevó" otorgado al productor David Selznick en 1939, que supuestamente se vendió en 1999 por $1.5 millones. ¿El comprador? Michael Jackson.

¿Alguna vez se han robado un Oscar?

El recorrido de las estatuillas de los Premios de la Academia en el año 2000 podría dar lugar a un drama de Hollywood digno de un Oscar.

Apenas unas semanas antes de la ceremonia, los 55 premios Oscar fueron robados de un muelle de carga previo a la ceremonia. Todas las estatuillas menos tres fueron encontradas más tarde en la basura por un traficante de chatarra, quien bromeó diciendo que tenía “más premios Oscar que cualquiera de las estrellas de cine”. Le dieron una recompensa de $50,000 y lo invitaron a la ceremonia, donde se mezcló con celebridades.

Más tarde, su hermano fue acusado en relación con el atraco a los Oscar de recibir propiedad robada y ser cómplice de hurto mayor después del hecho, según Los Angeles Times. Un camionero tampoco se declaró culpable de hurto mayor.

¿Qué película ganó más premios Oscar?

Tres películas comparten el récord de más premios Oscar con 11:

"Ben-Hur" (1959)

"Titanic" (1997)

"The Lord of the Rings: The Return of the King" (2003)

¿Quién ha ganado más premios Oscar?

La mayoría de los principales ganadores del Oscar trabajan detrás de la cámara… o de la animación. Walt Disney ha ganado la mayor cantidad de premios de la Academia con 22. El segundo lugar es Cedric Gibbons, quien ganó 11 premios Oscar a la mejor dirección de arte.

¿Qué actor ha ganado más premios Oscar?

Katharine Hepburn ha ganado el Oscar a la mayor cantidad de actuaciones con cuatro, todos ellos a la Mejor Actriz. Daniel Day-Lewis es el único actor que ha ganado tres premios Oscar al mejor actor.

¿Ha habido alguna vez un ganador del Oscar llamado Oscar?

Y el Oscar es para… Oscar.

Sí, Oscar Hammerstein II es el único ganador del Oscar que comparte nombre con su estatuilla. Y posee dos de ellos, ambos a mejor canción original. El reconocido letrista obtuvo su primer Oscar en 1942 por "La última vez que vi París" de "Lady Be Good". Sumó su segundo Oscar en 1946 por "It Might As Well Be Spring" de "State Fair".

El único actor nombrado Oscar que fue nominado a un Premio de la Academia fue Oscar Homolka, quien compitió como Mejor Actor de Reparto por "I Remember Mama" en 1948.

Otros tres premios Oscar han sido nominados, según la base de datos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Eso incluye a Oscar Lagerstrom por la grabación de sonido de "Raffles" (1929); Oscar Millard al mejor guión (historia cinematográfica) por "The Frogmen" (1951) y Oscar Brodney al mejor guión (historia y guión) por "The Glenn Miller Story" (1954).

Hollywood espera su próximo Oscar ganador del Oscar.

"Emilia Pérez" entre las más nominadas.