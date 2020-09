Pedro Capó lanza “Munay”, disco inspirado en sus retiros en el Amazonas de Perú

El artista puertorriqueño Pedro Capó presenta “Munay”, un álbum en el que canta en inglés y español con el que propone sonidos de neosoul, balada y por fin ha dado un hogar a su multipremiada canción “Calma”.

“'Munay' significa amor absoluto, amor incondicional en quechua”, dijo Capó en una en una videollamada reciente desde San Juan, Puerto Rico, a propósito del lanzamiento del viernes.

El nombre proviene del campamento en el Amazonas de Perú donde Capó va a hacer retiros para realizar meditaciones con medicina tradicional y ayahuasca. La portada del álbum también está inspirada en esta experiencia. Capó dijo que buscó que fuera un disco luminoso para enfrentar los momentos difíciles de 2020.

“Yo llevo trabajando sobre 20 años con medicina chamánica, amazónica”, señaló. “De ahí surge la inspiración para hacer un disco de amor en todas sus capacidades, no solamente amor romántico, pero también amor al presente, amor desde la capacidad del perdón, amor a la rendición, amor al compromiso social”, explicó.

El artista agrega el sonido urbano, con el fin de seguir los nuevos conceptos musicales del pop latino.

En el álbum Capó canta en inglés en los temas “Would You Let Me Go” y “Day By Day”. La experiencia no le es ajena, así cantaba cuando trabajaba como músico en bares y restaurantes de Nueva York hace muchos años. Tiempo después Capó participó también en producciones de teatro musical en inglés.

“Siempre ha sido algo natural y sentí que en este momento ya era un buen tiempo, una buena oportunidad de enseñarlo, de documentarlo, también por la gran comunidad latina en Estados Unidos, muchos son de primera generación y tal vez el español no es su fuerte”, dijo. “Es bonito conectar con los nuestros más allá del idioma”, apuntó.

En el álbum de 11 cortes destaca la interpretación de Capó en la balada “Contigo na’ ma”, una canción realizada con Rec 808, producida por Danja, quien ha colaborado con artistas como Justin Timberlake y Nelly Furtado. De acuerdo con Capó es un recordatorio de la música que lo caracterizó en el pasado previo a entrar en el mundo bailable.

Mira la reacción de Camila cuando es conectada con el artista puertorriqueño mediante una videollamada.

Otro de los temas que cautivarán al público es “Bandera blanca”, una canción con toques de reggae en la que pide perdón por sus errores en el amor. Capó es de la idea de que no hay mejor solución que hablar las cosas.

“Soltar las armas y enseñar esa vulnerabilidad bonita, de (decir) ‘oye lo siento, qué puedo hacer para arreglarlo’”, dijo. “Lo que me gusta de esta canción es que es una canción de pedir perdón sin ser melancólica, al contrario, creo que tiene cierta gracia”, opinó.

“Tu fanático”, experimenta con tintes electrónicos y en ella Capó canta sensualmente al oído de los escuchas un tema en el que se declara perdido por su amor. De acuerdo con el intérprete este amor obsesivo es más común ahora, especialmente con las redes sociales. La canción fue creada por Capó, el brasileño Pablo Bispo, Patrick Romantik y Sergio Santos y producida por George Noriega. Originalmente era un trap, pero la cambiaron para un sonido neosoul, como lo define Capó.

“Siempre me han gustado las canciones de ese tipo como ‘I’ll Be Watching You’ (‘Every Breath You Take’) de Sting, me parecía algo de perspectiva y qué humilde también presentarlo y hablar de esas cosas, la obsesión romántica, de deseo sexual también, es parte de los colores que están en la paleta del romance”, dijo. “Musicalmente creo que es la canción más fresca del disco, es la canción que me ha dado de enseñar colores de hacia dónde posiblemente me voy dirigiendo con mi sonido”, dijo.

Una grata sorpresa del álbum es encontrar “Calma” y su remix con Farruko, pues este éxito de Capó arrasó en las listas internacionales de popularidad y se llevó el Latin Grammy a la canción del año y mejor fusión/interpretación urbana (en el caso del remix) en 2019. La canción que ascendió como la espuma en el verano boreal, se mantuvo en el verano del Cono Sur y siguió su camino por Europa, finalmente tiene un álbum al cual pertenece después de ser lanzada a mediados de 2018.

“'Calma' fue la punta de lanza de lo que siempre supimos que iba a ser un disco, de hecho el disco se atrasa por el éxito que tuvo ‘Calma’, que no esperábamos”, dijo Capó. “Creo que todos como artistas sentimos que el cumplido más lindo es la aprobación de nuestros colegas y esa es la academia de los Grammy, estar en esa categoría con Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Alejandro Sanz, Juanes. Increíble, honrado, ellos son mis maestros, qué bonito compartir ese espacio con ellos”, cerró.