Fallece legendario cantante de la banda Meat Loaf a los 74 años

El cantante de rock y actor estadounidense Marvin Lee Aday, más conocido como Meat Loaf y autor de "Bat Out of Hell" (1997), uno de los diez discos más vendidos de la historia, ha fallecido a los 74 años tras seis décadas dedicado a la música y a la interpretación, ha comunicado hoy su familia.

"Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche, rodeado por su mujer Deborah, sus hijas Pearl y Amanda, y sus amigos más cercanos", afirma la familia en la página de Facebook del cantante, nacido en Dallas (Texas) en 1947 .

Al frente de la banda homónima de rock, Meat Loaf llegó a vender más de cien millones de álbumes en todo el mundo y actuó en más de 65 películas, incluyendo "Fight Club" ("El club de la lucha"), "Focus", "Rocky Horror Picture Show" y "Wayne's World" ("¡Qué desparrame!").

"Sabemos cuánto significaba para muchos de vosotros y apreciamos realmente todo vuestro amor y apoyo en este momento de duelo por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan maravilloso", remarca su familia, que concluye con un mensaje "de su corazón a vuestras almas...¡nunca dejen de rockear!".

Quiso adoptar el sobrenombre "Meat Loaf" (pastel de carne) tras sufrir una infancia de acoso escolar por su sobrepeso en la que se sentía "atormentado", según aseguró en una entrevista a la revista Rolling Stone.

Según su biografía, su padre, policía de profesión, era alcohólico, le maltrataba e incluso trató de asesinarle, mientras que su madre, profesora, murió de cáncer cuando Marvin tenía 18 años, en 1966.

Con estos antecedentes, el cantante aseguraba a la revista Big Issue que se había borrado de su cabeza gran parte de su infancia. "Como mi nombre es Meat Loaf, la gente se cree que soy un idiota balbuceante. Leo a Shakespeare y a Tennessee Williams. Leo constantemente. Simplemente no quiero actuar conforme a las reglas", declaró.

Con importantes problemas de salud desde hace años, tras "Bat Out of Hell", editó dos secuelas, "Bat Out of Hell II: Back into Hell" y "Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose", de las que vendió más de 50 millones de copias en todo el mundo.

Además, obtuvo un Premio Grammy a la mejor interpretación vocal de rock solista por la canción "I'd Do Anything for Love".