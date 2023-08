Estrategias y traiciones: quiénes son los eliminados en Los 50

La noche de eliminación de Los 50 de este lunes delineó con mayor claridad las estrategias y traiciones que llevaron a Sebastián Caicedo y a Juan Pablo Llanos a decir adiós a la hacienda.

Con nerviosismo y tratando de adivinar por quiénes votarían sus compañeros, los siete nominados Isa Castro, Kim Shantal, Sebastián Caicedo, Macki González, Luis "Potro" Caballero, Juan Pablo Llanos y Douglas Castillo ocuparon sus puestos en la sala.

El León fue enlistando uno a uno el número de votos que obtuvieron: Isa y Kim empataron con 19 puntos y fueron las primeras en recuperar la confianza.

"Nadie votó para salvarte", pronunció el León antes de develar que el primer eliminado era Sebastián, quien se mostró más que feliz por salir a esta altura del show.

La mexicana Macki González fue salvada por 18 votos y, después, el León dijo que Douglas también podría permanecer al menos un día más en la hacienda.

"Potro" Caballero recibió 15 votos que resultaron suficientes para que el segundo eliminado de la noche fuera Juan Pablo.

"Me traicionaron, me aplicaron la Betinha", expresó "Potro". "Me siento literal traicionado".

Anticipó que sabe quiénes no lo apoyaron y dijo que los colocaría en una lista negra para ir eliminándolos uno por uno. "Los voy a ir deshaciendo mentalmente.

