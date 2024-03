Las estrategias se alinean: estos son los nominados en La Casa de los Famosos

La gala de nominación en La Casa de los Famosos resultó más que sorprendente para la audiencia porque al parecer las estrategias de los cuartos Tierra y "Fuagua" se alinearon para apuntar hacia el mismo objetivo, en una acción que al ser analizada por los panelistas del show reveló un desperdicio de votos o un error táctico en el icónico reality.

Conforme avanzó la noche y casi sin movimientos en el tablero, fueron cinco los nominados: tres de "Fuagua" y dos del cuarto Tierra.

Los nominados son Silvia del Valle "La Bronca", con 18 puntos; Robbie Mora, con 10; Pedro Figueira "La Divaza", con 7; Ariadna Gutiérrez, 6, y Daniela Alexis Barceló "La Bebeshita", 6, y será el público el que decidirá quién sale el lunes.

Al conocer quiénes eran los nominados, los habitantes de La Casa empezaron a hacer operaciones matemáticas ya que no entienden qué ocurrió para tener ese resultado.

Sin embargo, desconocen que tres de ellos -La Bronca, Lupillo y Clovis- nominaron con apoyo de una ruleta especial, que al correr otorgó tres puntos positivos a cada uno de sus elegidos.

LAS FRASES DE LA NOMINACIÓN: LAS VERDADES QUE ASOMAN

Cristina, quien ha dado mucho que decir esta semana, nominó a Robbie y La Bronca, ambos cercanos a las alianzas con las que inició su participación en La Casa, definió su momento en el confesionario llamando a "muebles.com en oferta".

"A Robbie porque no aporta nada y, además, ha intentado engañar a los espectadores. Y, porque creía que iba a estar más a mi lado, y por su inmadurez no ha estado, a La Bronca", dijo la participante española.

Mientras que Clovis, uno de los habitantes que jugó con la ruleta, coincidió con las nominaciones de Cristina. "A Robbie porque este sillón aporta más que él y su tiempo se acabó", dijo en alusión al sofá rojo que hay en el confesionario. "Y a Bronca, porque parece sonámbula, que va a cocina y come, que va a la recámara y duerme; podría explotar más su personalidad en La Casa, está desaprovechando la oportunidad".

Bebeshita nominó a Ariadna, a quien describió como egoísta por no aceptar el dilema de La Jefa y afectar a todos los habitantes al cerrar el vestidor, además de a La Bronca porque siente que están incómoda en La Casa y ya quiere salir.

"A La Divaza por chismoso, mentiroso, difamador y lioso, y La Bronca porque siento que no se ha integrado y la está pasando muy mal en La Casa", expresó Adame sobre sus nominados.

"Para Bebeshita porque ha sido la única persona en La Casa con la cual no hemos podido sentir paz después de todo lo sucedido con nuestro excompañero Carlos, de verdad que es una persona que incita al odio y, como líder, la verdad no dio el ejemplo. Y a Bronca porque siento que su paso por La Casa no ha mostrado lo que ella puede dar", argumentó Arianna.

¿CÓMO VOTAR PARA EVITAR QUE SALGA TU FAMOSO FAVORITO?

Este viernes, Lupillo, como líder de la Casa, deberá batirse en un duelo con quien resulte ganador en una competencia para mantener su derecho a salvar a alguno de los seis nominados. Después, todo quedará en manos del público.

Presiona aquí para salvar a tu favorito. Los fans pueden votar cada jueves después que los nominados son anunciados en el programa, hasta aproximadamente la 1am. Los viernes, desde las 7pm hasta la 1am. Los domingos desde el inicio de la gala hasta la 1am.

Los lunes -día de eliminación- hay una ventana de votación durante el programa en vivo.

