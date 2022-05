Jurado comienza a deliberar en la demanda de Johnny Depp contra su exesposa

FALLS CHURCH, Virginia — Los abogados de Johnny Depp pidieron al jurado el viernes “devolverle al señor Depp su vida” y declarar culpable a su exesposa Amber Heard por difamación.

Heard “arruinó la vida de él al decir falsamente al mundo que era una superviviente de abuso doméstico cometido a manos del señor Depp”, dijo la abogada Camille Vasquez en los argumentos finales, haciendo referencia a las acusaciones de Heard de que había sido abusada física y sexualmente por Depp en numerosas ocasiones.

La definición del caso quedó ahora en manos del jurado que deberá ,llegar a un veredicto.

EL CASO ATRAJO LA ATENCIÓN DE LOS MEDIOS POR LA FORMA EN QUE SE VENTILARON ACUSACIONES Y DENUNCIAS MUTUAS

Depp espera que el juicio de seis semanas ayude a recuperar su reputación, aunque se ha convertido en un espectáculo que ha revelado los detalles de un matrimonio viciado, con cámaras de televisoras en la corte capturando cada detalle a una audiencia cada vez más interesada, con los fans debatiendo en redes sociales sobre el caso y con personas formándose de la noche a la mañana para tener uno de los codiciados lugares en la corte.

“Para el señor Depp este caso nunca se ha tratado de dinero”, dijo el abogado de Depp, Benjamin Chew. “Se trata de la reputación del señor Depp y de liberarlo de la prisión en la que ha vivido los últimos seis años”.

El abogado de Heard, J. Benjamin Rottenborn, dijo, en cambio, que la demanda no se trata de la reputación de Depp, sino que es parte de una campaña de desprestigio que Depp comenzó después de que Heard pidió el divorcio.

“En el mundo del señor Depp, uno no deja al señor Depp”, dijo. “Si lo haces él comenzará una campaña de humillación global en tu contra”.

Depp demandó a Heard por $50 millones en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax en Virginia por un artículo de opinión que publicó en diciembre de 2018 en el diario The Washington Post describiéndose como “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

Sus abogados afirman que el actor fue difamado por el artículo a pesar de que nunca es mencionado por su nombre.

Heard presentó una contrademanda por $100 millones contra Depp después de que su abogado calificó sus acusaciones como fabricaciones.

Aunque la contrademanda ha recibido menos atención en el juicio, la abogada de Heard Elaine Bredehoft dijo que proporciona una vía para que el jurado compense a Heard por el abuso que Depp le ha infligido al orquestar una campaña de desprestigio.

“Les pedimos que finalmente responsabilicen a este hombre”, dijo al jurado. “Nunca ha aceptado responsabilidad por nada en su vida”.

Depp dijo que nunca golpeó a Heard y que ella inventó las acusaciones de abuso para tener ventaja en su divorcio. El actor ha dicho que solía ser atacado físicamente por Heard.

“Hay un abusador en esta corte, pero no es el señor Depp”, dijo Vasquez.

Heard testificó sobre más de una decena de episodios de abuso físico y sexual supuestamente cometidos por Depp contra ella.

Vasquez, en su argumento final, señaló que Heard tuvo que revisar su testimonio sobre la primera vez que dijo que supuestamente fue golpeada.

Heard dijo que Depp la golpeó después de que ella riera inadvertidamente sobre uno de sus tatuajes. Heard inicialmente dijo que ocurrió en 2013 —tras un año de cortejo y romance de cuento de hadas— pero después se corrigió para decir que había ocurrido en 2012, muy al comienzo de su relación.

“Ahora en esta corte se ha borrado de pronto todo un año de magia”, dijo Vasquez.

El jurado ha visto múltiples fotografías de Heard con marcas y moretones en el rostro, pero algunas fotografías sólo muestran enrojecimientos leves, otras, moretones más severos.

Vasquez acusó a Heard de alterar las fotografías y dijo que la evidencia de que Heard había modificado algunas de sus supuestas heridas es muestra de que todas sus acusaciones de abuso son infundadas.

“Le puedes creer todo o nada”, dijo. “Es una víctima de un abuso feo y horrible, o es una mujer dispuesta a decir absolutamente lo que sea”.

En su argumento final, Rottenborn dijo que buscarle los detalles a la evidencia de abuso de Heard ignora el hecho de que existe una evidencia abrumadora de su parte y envía un mensaje peligroso a las víctimas de abuso doméstico.

“Si no tomaste fotos no pasó”, dijo Rottenborn. “Si tomaste fotos son falsas. Si no le contaste a tus amigos, ellos están mintiendo. Si le contaste a tus amigos, ellos son parte de la mentira”.

Y rechazó la insinuación de Vasquez sobre que si el jurado considera que Heard podría estar modificando una versión sobre un sólo acto de abuso, ellos tienen que negar todo lo que dice. Dijo que la demanda de difamación de Depp debería fracasar si Heard sufrió un solo incidente de abuso.

“Están tratando de engañarlos para hacerlos pensar que Amber tiene que ser perfecta para ganar”, dijo Rottenborn.

Cuando el jurado delibere, tendrá que enfocarse no sólo en si hubo abuso, sino en si el artículo de opinión de Heard puede ser considerado legalmente difamatorio.

El artículo en sí se enfoca principalmente en cuestiones políticas sobre abuso doméstico, pero los abogados de Depp señalaron dos fragmentos en él, así como un titular en internet, que argumentan que difamaron a Depp.

En el primer pasaje, Heard escribe que “hace dos años me convertí en una figura pública que representa el abuso doméstico, y sentí la fuerza total de la ira de nuestra cultura”.

Los abogados de Depp calificaron esto como una clara referencia a Depp, pues Heard acusó públicamente a Depp por violencia doméstica en 2016 — dos años antes de escribir el artículo.

En un segundo fragmento dice: “Tengo la rara ventaja de una perspectiva, en tiempo real, de cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso”.

El encabezado de internet dice: “Amber Heard: Hablé contra la violencia sexual — y enfrenté la ira de nuestra cultura”.

“Ella no mencionó su nombre. No tenía”, dijo Chew. “Todos sabían exactamente a quién y a qué se refería la señora Heard”.

Los abogados de Heard dicen que Heard no puede ser responsabilizada por el titular porque ella no lo escribió, y que los dos pasajes en el artículo no son sobre las acusaciones de abuso en sí, sino sobre cómo la vida de Heard cambió después de que las hizo.

Rottenborn dijo al jurado que incluso si ellos tienden a creer la afirmación de Depp de que él nunca abusó de Heard, ella todavía puede ganar el caso porque tiene el derecho, por la Primera Enmienda Constitucional estadounidense (que defiende la libertad de expresión), a debatir sobre asuntos públicos.