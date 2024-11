Joe Biden, Oprah Winfrey y Paul McCartney rinden homenaje a Quincy Jones

El deceso de Quincy Jones, leyenda estadounidense de la música, provocó un alud de reacciones en redes sociales, donde políticos, estrellas del entretenimiento y toda clase de celebridades quisieron compartir su sentir por el fallecimiento del ganador de 27 premios Grammy.

Aquí algunos de los pensamientos que expresaron por la muerte del músico de 91 años:

— “Mi amado Q. El Q amado por el mundo. El único e inigualable Quincy Jones me ‘descubrió’ para la película ‘The Color Purple’ en 1985. Mi vida cambió para siempre y para bien después de conocerlo. Nunca había experimentado, ni he experimentado desde entonces, a alguien cuyo corazón estuviera tan lleno de amor. Iba con el corazón completamente abierto, y trataba a todos como si fueran la persona más importante que jamás hubiese conocido. Él era la Luz. Sin sombras. Era el amor vivido en voz alta en forma humana y fue la primera persona que amé incondicionalmente. Así es como firmábamos todas nuestras notas el uno al otro, ‘Incondicionalmente...’ - Oprah Winfrey en Instagram.

— “Era enormemente talentoso, y me sentí privilegiado por haberlo conocido por muchos años. Era amigo de George Martin, el productor de los Beatles, y, entre los dos, produjeron música muy fina. Quincy o ‘Quince’ o ‘Q’, como se le conocía, siempre tenía un brillo en sus ojos y un espíritu muy positivo y amoroso que contagiaba a todos los que lo conocían. Su trabajo con Michael Jackson es, por supuesto, legendario y tenía muchas otras cuerdas en su arco musical” - Paul McCartney en Instagram.

— “Quincy es la razón por la que decidí convertirme en productor de discos. Sus discos eran mi referencia cuando comencé a trabajar como ingeniero. Todo el tiempo que pasé con él fue invaluable y me encanta lo abierto que era: los consejos que me dio, las conversaciones que tuvimos me han ayudado en mi vida y carrera. Siempre inspirado por el incomparable Quincy Jones” - Dr. Dre, en Instagram.

— “Tuve el honor de llamar amigo a Quincy. Siempre recordaré su generosidad de espíritu, su apoyo desinteresado y su profunda bondad. Nuestro mundo ha perdido un gigante. Pero en sus melodías y en las vidas que tocó, el legado de Quincy vivirá para siempre” - vicepresidenta Kamala Harris en un comunicado el lunes.

— “Quincy Jones es la verdadera definición de un Mentor, un Padre y un Amigo. Me orientó hacia las mejores partes de mí mismo. Me defendió. Me nutrió. Me alentó. Me inspiró. Me corrigió cuando necesitaba hacerlo. Me dejó usar sus alas hasta que las mías fueron lo suficientemente fuertes para volar” - Will Smith en Instagram.

— “En este momento estoy sin palabras. Lo que este hombre significa para mí es extremadamente profundo. Qué vida. Qué expresión de autenticidad. Qué maestro. Me siento honrado por haber recibido el regalo de su apertura y amistad. Todavía lo estoy procesando” - Lenny Kravitz en X.

— “Mis fans saben cuán importante fue Quincy para el tejido de mi música. Tuve la oportunidad de escribir un prólogo para su libro e intenté capturar lo que significaba para mí como humano. Celebremos su vida hoy” - Abel Tesfaye/The Weeknd en X.

— “Me desperté hoy con la terrible noticia de que perdimos a Quincy Jones. Genio es una descripción que se usa con ligereza, pero raramente se merece. Sin rodeos, Quincy era EL HOMBRE. Gané mi primer Grammy con Quincy y vivo con su sabiduría diariamente” - Ice-T en X.

— “Mi gemelo celestial Quincy fue un titán en el mundo musical. Fue un ser humano maravilloso y único, afortunado por haberlo conocido” - Michael Caine en X (tanto Caine como Jones nacieron el 14 de marzo de 1933).

— “Quincy Jones fue un genio musical que transformó el alma de Estados Unidos: un acorde, un ritmo y una rima a la vez. ... Fue un gran unificador, que creía profundamente en el poder curativo de la música para restaurar la esperanza y elevar a quienes sufren hambre, pobreza y violencia en Estados Unidos y el continente africano” - presidente Joe Biden en un comunicado el lunes.

— “Su música atrajo a oyentes de todas las razas y edades. Y al construir una carrera que lo llevó desde las calles de Chicago a las alturas de Hollywood, Quincy allanó el camino para que generaciones de ejecutivos negros dejaran su huella en el negocio de los espectáculos” - expresidente Barack Obama en X.

— “Hoy, decimos adiós al legendario Quincy Jones, un gigante musical cuyo genio reformó nuestro mundo y dejó un legado perdurable. Descansa bien, Quincy. #leyenda” - Morgan Freeman en X.

— “Descanse en paz mi mentor #QuincyJones, eres la razón por la que me convertí en compositor a los 16... Larga vida al rey musical” - Wyclef Jean en X.

— ”Él preguntó, ¿de dónde eres? De Filadelfia respondí, sus ojos brillaron y habló sobre el Teatro Uptown. Estaba tan emocionado de conocer al propio Sr. Música Americana. Literalmente me arrodillé porque él era un Rey. Gracias Sr. Quincy Jones por darnos a todos el sonido” - Colman Domingo en X.

— “Un músico magistral, compositor y orquestador, que dejó su huella en la cultura musical estadounidense. Un hombre de alma y swing. ‘Si la música es el alimento del amor, que siga sonando’” - Wendell Pierce en X.

— “Hemos perdido a un genio puro e inalterado. La música del siglo XX lleva su impronta” - la dramaturga Lynn Nottage en X.

— “Quincy Jones fue mucho más que un genio musical. Fue un narrador, artista cinematográfico y un buen hombre. Tuvimos mucha suerte de haberlo tenido” - Lee Grant en X.

— “Mi héroe. Definitivamente, una de las mentes más grandes que el mundo de la música ha conocido jamás. Fue tan amable conmigo, tan maravilloso, una influencia tan grande. Su legado y su música vivirán para siempre. Gracias por todo, Q” - Harry Connick Jr. en Instagram.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Posteriormente, fue revisada por un editor de TELEMUNDO Digital.

