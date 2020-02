Investigación: hallan patrón de abuso de poder por parte de Plácido Domingo

SAN FRANCISCO — Una investigación sobre el legendario cantante Plácido Domingo realizada por el sindicato estadounidense que representa a los artistas de ópera encontró a más de dos docenas de personas que dijeron haber sufrido acoso sexual o presenciado un comportamiento inapropiado del superastro cuando ocupaba posiciones de poder en la Ópera Nacional de Washington y en la de Los Ángeles, según personas familiarizadas con los hallazgos.

La pesquisa, realizada por abogados contratados por el Sindicato Estadounidense de Artistas Musicales (AGMA, por sus siglas en inglés) concluyó que las declaraciones de 27 personas mostraban un patrón claro de abusos sexuales y abuso de poder por parte de Domingo que se había extendido al menos durante dos décadas, según personas que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a revelar los hallazgos.

En respuesta a una petición de comentarios de AP, Domingo emitió un comunicado, en el que dijo: “En los últimos meses me he tomado tiempo para reflexionar sobre las acusaciones que varias colegas han hecho contra mí. Respeto que estas mujeres se sintieran por fin lo bastante cómodas para hablar, y quiero que sepan que lamento de verdad el dolor que les causé. Acepto plena responsabilidad por mis acciones, y he aprendido de esta experiencia”.

Con ovaciones, prolongados aplausos y gritos de júbilo, recibieron a Plácido Domingo en el Festival de Salzburgo tras la tormenta desatada por acusaciones de acoso sexual en su contra en los años 80.

La investigación sindical era la primera de las dos pesquisas independientes iniciadas después de que varias mujeres acusaran a Domingo de acoso sexual y de abusar de su poder en dos artículos de AP publicadas el año pasado.

La segunda pesquisa, aún en marcha, fue iniciada por la ópera de Los Ángeles, donde Domingo fue director general desde 2003 y hasta su renuncia en octubre.

El cantante español es una de las figuras más importante de la ópera. Detalles en el video.

Según personas familiarizadas con el contenido de la investigación sindical, abogados de la firma Cozen O’Connor entrevistaron a 55 personas desde septiembre y hasta finales de diciembre.

Además de las 27 que dijeron haber sufrido o presenciado insinuaciones sexuales de Domingo en las décadas de 1990 y 2000, otras 12 dijeron conocer la reputación del astro y que era de conocimiento público en las dos compañías.

El afamado intérprete muestra su afición por el fútbol así como su amor por el juego

Al igual que el reporte de AP el año pasado, los investigadores encontraron acusaciones de contacto físico no solicitado que iba desde besos en la boca a manoseos, llamadas a deshoras en las que Domingo pedía a las mujeres que fueran a su casa, e invitaciones tan persistentes para que las mujeres fueran con él a eventos sociales que algunas dijeron sentirse acosadas.

Dos de las mujeres dijeron a los investigadores que tuvieron relaciones sexuales con Domingo, señalando que se sintieron obligadas a ceder por su posición de autoridad y su capacidad para dañar sus carreras, indicaron personas con conocimiento sobre las averiguaciones.

Estoy comprometido con influir en un cambio positivo en el sector de la ópera para que nadie tenga que pasar por esa misma experiencia. Plácido Domingo

En el resto de su comunicado a AP, Domingo indicó: “Comprendo ahora que algunas mujeres podrían haber tenido miedo a expresarse con sinceridad debido a una preocupación sobre que sus carreras se vieran afectadas negativamente si lo hacían. Aunque esa nunca fue mi intención, nadie debería tener que sentirse nunca de esa forma.

“Estoy comprometido con influir en un cambio positivo en el sector de la ópera para que nadie tenga que pasar por esa misma experiencia. Es mi ferviente deseo que el resultado sea un entorno de trabajo más seguro para todos en el sector de la ópera, y espero en el futuro que mi ejemplo inste a otros a hacer lo mismo”.

Aunque responsables del sindicato declinaron comentar el contenido del informe, que no se ha hecho público, el director ejecutivo nacional, Leonard Egert emitió un comunicado a AP.

“El AGMA reconoce a las personas valientes de todas nuestras industrias y las insta a seguir denunciando los delitos. Apelamos a las administraciones, y prometemos colaborar con ellas, para llegar al origen de las causas que han permitido que este comportamiento se produjera y continuara sin cortapisas, en la cultura de la ópera la danza y el coro durante demasiado tiempo”.

Egert, otros miembros directivos del sindicato y los investigadores informaron el lunes a la Junta de Gobernadores sobre sus hallazgos.

Las personas familiarizadas con la pesquisa dijeron que Domingo, de 79 años, había seguido negando cualquier delito a los investigadores y alegó que no ocupaba una posición de poder sobre sus compañeras y sus carreras.

Según las fuentes, dijo a los investigadores que había flirteado, pero sin cruzar la línea a tocamientos inadecuados o comportamientos como pedir a sus colegas que se reunieran en privado con él en su residencia.

Los investigadores, señalaron las fuentes, describieron la conducta de Domingo como inapropiada para el entorno de trabajo según las normas de la década de 1990 o de las actuales en la era del #MeToo.

Los expertos dijeron dar credibilidad a los testimonios debido al número de personas que hablaron, la semejanza en sus historias, las verificaciones de sus declaraciones y la idea general de que el comportamiento y la reputación de Domingo eran algo tan conocido que se advertía a las mujeres en sus compañías que evitaran el contacto cercano con él.

El sindicato anunció que investigaría en septiembre, poco después de la publicación de los artículos de AP, indicando que no confiaba en el autocontrol de la industria.

En los reportajes de AP, más de 20 mujeres acusaron a Domingo de acoso sexual y otros comportamientos inapropiados en incidentes desde finales de la década de 1980 a la de 2000.

Docenas de personas más dijeron que su comportamiento era un secreto a voces en el sector.

Varias empresas estadounidenses cancelaron actuaciones de Domingo y él se retiró de otras entre presiones. Pero ninguna de sus citas en Europa se ha visto afectada.

Domingo ha sido una de las estrellas más apreciadas y exitosas del mundo de la ópera, admirado como embajador del género y valorado por su talento y capacidad de atraer públicos multitudinarios en una era de declive en la venta de boletos.

También ha sido un prolífico director e influyente administrador, lo que según dijeron sus acusadoras a AP le dio el poder para crear o destruir carreras y para comportarse con impunidad.

Además de su cargo en la Ópera de Los Ángeles, fue director general de la Ópera de Washington entre 2003 y 2011.

La mayoría de las mujeres que acusaron a Domingo eran jóvenes y comenzaban sus carreras en esa época.

Varias dijeron a AP que les ofreció grandes perspectivas laborales cuando intentaba presionarlas para entablar relaciones sexuales y en ocasiones tomó represalias profesionales si le rechazaban. La soprano Angela Turner Wilson dijo que tras semanas presionándola, Domingo le agarró a la fuerza un pecho desnudo bajo su bata en una sala entre bambalinas.

Las acusaciones en el reporte sindical incluían a múltiples acusadoras nuevas que no fueron entrevistadas por AP, según las personas familiarizadas con su contenido.

La mayoría de las personas entrevistadas pidieron permanecer anónimas en el reporte final, señalaron los investigadores, temiendo represalias profesionales o verse en una situación personal comprometida, reflejando el problema que afronta la industria a la hora de convencer a las víctimas para que denuncien.