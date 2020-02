Harvard otorgará una medalla a Rubén Blades por su trayectoria artística

La trayectoria artística del afamado cantante panameño Rubén Blades será reconocida por la Universidad de Harvard, que en abril próximo entregará al intérprete de "Pedro Navaja" la Medalla de Arte.

"Gracias a la Universidad de Harvard por este honorable reconocimiento", escribió este miércoles el artista panameño más reconocido en el mundo, y también abogado, político y activista, en un mensaje en sus redes sociales.

La Universidad de Harvard destacó las cualidades de Blades en un comunicado, en el que señala que "es un músico fenomenal, un actor talentoso y un servidor público dedicado".

"Esperamos darle la bienvenida de regreso al campus y celebrar sus múltiples logros en las artes", expresó en el escrito el presidente de la Universidad de Harvard, Larry Bacow.

Esta distinción se otorga "a un graduado o miembro de la facultad de Harvard o Radcliffe que ha alcanzado la excelencia en las artes y ha contribuido a la educación o al bien público a través de las artes", de acuerdo con la información oficial.

El artista posee títulos en Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad de Panamá y una maestría de la Facultad de Derecho de Harvard.

Blades "es un artista musical extraordinario, uno de los músicos de salsa más influyentes de finales del siglo XX y principios del XXI, además de un actor inspirador y activista político", afirmó el director de la Oficina de las Artes de Harvard, Jack Megan.

El artista de relevancia internacional fue criado en un céntrico barrio de Ciudad de Panamá, ubicado el Casco Antiguo, considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1977, y alcanzó su fama con el tema "Pedro Navaja", junto con el salsero Willie Colón.

Blades no solo se dedicó a crear historias y personajes a través de la salsa, sino que consiguió condimentar sus álbumes con rock, jazz y otros géneros.

Además, ha colaborado con artistas internacionales de otras variedades como pop, hip-hop y reguetón. Un ejemplo de ello es la canción "La Perla", del artista panameño y la banda puertoriqueña Calle 13, donde hace alusión a los barrios de su niñez.

Al final de dicho tema, nombra su etapa más política: Blades fue Ministro de Turismo de Panamá entre 2004 y 2009 y fundó el Movimiento Papa Egoró, partido político con el que se postuló como candidato presidencial para las elecciones de 1994.

Entre sus últimos reconocimientos se encuentra el Latin Grammy del 2017 por su albúm "Salsa Big Band".

También ha tenido una faceta televisiva, donde ha sido premiado con tres Emmy por sus papeles en las películas de televisión "The Josephine Baker Story", "Crazy from the Heart" y "The Maldonado Miracle".

El artista recibirá la medalla el 30 de abril en la ciudad de Cambridge, estado de Massachusetts.