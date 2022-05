Cada semana, los 17 participantes de "La casa de los famosos" seleccionarán a tres de sus compañeros de casa para eliminación. Los seleccionados correrán el riesgo de ser eliminados del reality y perderán la oportunidad de ganar el gran premio de $200,000.

Uno de los tres también tendrá la oportunidad de ser salvado por el líder del grupo. Los televidentes en casa tendrán la oportunidad de tomar la decisión final de quién se queda y quién tiene que hacer las maletas.

Estos son los pasos que debes seguir para votar:

CÓMO VOTAR EN "LA CASA DE LOS FAMOSOS"

Entra en la sección de votaciones de "La casa de los famosos" en la página de Telemundo. Luego puedes seleccionar la fotografía del participante y hacer clic en el botón que dice "vota". Los televidentes pueden votar cincuenta veces al día, ya sea por el mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos en peligro de ser eliminados.

¿CUÁNDO SE PUEDE VOTAR?

La votación para la eliminación tiene lugar todos los jueves entre las 8:30 p.m. ET y las 9 p.m. ET hasta el lunes siguiente entre las 8:30 p.m. ET y las 9 p.m. ET. Sólo los residentes de EEUU pueden votar para eliminar a un participante de "La casa de los famosos".

"La casa de los famosos" se emite de lunes a viernes y domingos especiales a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT por Telemundo.