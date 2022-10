¿Dónde se filmó ‘The Watcher’? Y más preguntas sin spoilers sobre el nuevo No. 1 de Netflix

La nueva miniserie de televisión de Netflix "The Watcher" ofrece una mirada al estilo de una película de terror a la historia detrás de una pareja de Nueva Jersey que compra la casa de sus sueños de $1.3 millones, y su desautorización con una pérdida significativa sin siquiera mudarse.

La serie de siete episodios, que se estrenó el jueves, es el programa de televisión número uno en EEUU de la plataforma de streaming con base en los datos del lunes. Se basa en la historia real de la familia Broaddus y lo que sucedió (o no sucedió) en el 657 Boulevard en Westfield, pero es un hecho que se toma algunas libertades con los puntos centrales de la trama.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La serie llega de la mano de los mismos dos creadores de "Dahmer Monster: The Jeffrey Dahmer Story", y cuya destreza cinematográfica trasciende el género (¿los recuerda de "Glee?"), "The Watcher" ficciona algunos elementos de la historia: -y aquellos que lo saben reconocerán uno grande en el primer episodio- pero el fantasma es real.

Si eres como otras personas que han oído hablar de la serie, es posible que te estés preguntando algunas cosas. Aquí hay respuestas a algunas preguntas frecuentes que no necesitan venir con una alerta de spoiler. Y puede echar también un vistazo al tráiler oficial.

¡Alerta sin spoilers! 6 respuestas a las preguntas de "The Watcher"

¿Hay un lago en Westfield, Nueva Jersey? No, la serie en sí fue filmada en Rye, en el condado Westchester. La casa de la serie de televisión es mucho más grande y fue construida en 2016, dos años después de que la familia Broaddus comprara la casa en 657 Boulevard por $1.3 millones. Ambas casas, de hecho, tienen seis dormitorios. Entonces, ¿cuándo comenzaron las cartas? Fiel a la historia real, la primera carta llegó días después del cierre de la compra que hizo la familia Broaddus. ¿Cuántos hijos tenía la familia? En la vida real, la familia que compró la casa de "The Watcher" tenía tres hijos, y todos ellos eran más jóvenes que los dos padres de Naomi Watts y Bobby Cannavale en la miniserie. ¿Los dueños anteriores también recibieron cartas? La miniserie se toma algunas libertades con eso. Los propietarios que vendieron a la familia Broaddus recibieron una carta de "The Watcher", pero no la tomaron en serio, según USAToday. Esa carta se convirtió en el quid de una demanda presentada por los Broadduses que finalmente fue desestimada. ¿Qué pasa con los vecinos en las sillas de jardín? Los personajes interpretados por Margo Martindale y Richard Kind en la miniserie de hecho existieron y el pintor de casas de la familia Broaddus le dijo a The Cut que los vio sentados en sillas de jardín mirando la casa del 657 Boulevard al menos una vez. ¿Fue atrapado alguna vez el verdadero "The Watcher"? No. ¿Y qué te hace pensar que es solo una persona?

¿Interesado en saber más? El autor de The New York Magazine, cuya exposición inicial inspiró la serie de Netflix, ha profundizado en el caso, cuatro años después. No estropearemos más la diversión para ti.