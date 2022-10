La coronación del rey Charles III ya tiene fecha

LONDRES — El rey Charles III será coronado en la Abadía de Westminster el 6 de mayo en una ceremonia que contemplará el pasado, pero mirará hacia el mundo moderno luego del reinado de 70 años de la fallecida reina Isabel II.

El Palacio de Buckingham hizo anuncio el martes en medio de conjeturas de que la coronación será más corta y menos extravagante que la ceremonia de tres horas de duración que instaló a Isabel en 1953, en conformidad con los planes de Charles de una monarquía más sobria.

Aunque el palacio proporcionó pocos detalles, los medios de comunicación británicos reportaron que la lista de invitados se reduciría a 2,000, frente a los 8,000 previos.

LA CEREMONIA DE CORONACIÓN TENDRÁ 2,000 INVITADOS

Carlos será coronado en una solemne ceremonia religiosa conducida por Justin Welby, el arzobispo de Canterbury, informó el palacio en un comunicado. Camila, la reina consorte, será coronada junto a su esposo.

“La coronación reflejará el papel de la monarquía hoy en día y mirará hacia el futuro, al tiempo que contempla las tradiciones y el esplendor de siempre”, informó el palacio.

Carlos será ungido con óleos sagrados antes de recibir el orbe, el cetro y el anillo de coronación. Camilla también será ungida con óleos sagrados y coronada, así como lo fue la reina Isabel, la reina madre.

El palacio está planeando la coronación, conocida como “Operación Orbe Dorado”, mientras Charles y su heredero, el príncipe William, tratan de demostrar que la monarquía sigue siendo relevante en la Gran Bretaña moderna y multicultural.

Si bien había un respeto generalizado por Isabel, como quedó demostrado por las decenas de miles de personas que esperaron horas para pasar frente a su ataúd, no hay ninguna garantía de que Carlos reciba tales manifestaciones de interés.

Los organizadores seguramente efectuarán una ceremonia que dure alrededor de una hora, en conformidad con el “inmensamente emotivo” funeral de la reina del mes pasado, comentó el historiador de la familia real, Robert Lacey, autor de “Majesty: Elizabeth II and the House of Windsor”.