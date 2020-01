Familia real llega a acuerdo sobre futuro del príncipe Harry y Meghan

Es oficial: los duques de Sussex, Harry y Meghan, dejarán de ser miembros activos de la familia real británica en la primavera de este mismo año, anunció este sábado el Palacio de Buckingham.

En un comunicado oficial, el Palacio informó que Harry y Meghan no pueden representar oficialmente a la Reina Isabel, no usarán sus títulos de Alteza Real y ya no recibirán fondos públicos.

"Con la bendición de la Reina, los Sussex continuarán manteniendo sus patrocinios y asociaciones privadas", agrega el escrito, que señala que ambos han "dejado en claro que continuará defendiendo los valores de Su Majestad".

El comunicado indica además que el duque y la duquesa de Sussex pagará por los gastos para la renovación de Frogmore Cottage, que seguirá siendo su residencia en el Reino Unido.

En un mensaje especial, también divulgado este sábado, la Reina Isabel dijo que "Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de mi familia".

"Toda mi familia tiene la esperanza que el acuerdo de hoy les permita comenzar a construir una nueva vida feliz y pacífica", agregó.

El príncipe Harry y Meghan sorprendieron al mundo el 8 de enero cuando anunciaron que tenían planes de retirarse como miembros principales de la familia real británica y que trabajarán para ser "económicamente independientes".