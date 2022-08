La actriz Anne Heche está en estado crítico tras un accidente de auto

LOS ÁNGELES - La actriz estadounidense Anne Heche se encuentra hospitalizada en estado crítico después de que el vehículo en el que viajaba se estrellara contra una vivienda de la ciudad de Los Ángeles, informaron este viernes fuentes a NBCLA, cadena hermana de Telemundo.

El vehículo, un Mini Cooper azul, iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y estalló en llamas al chocar contra la vivienda, de manera que la actriz podría haber sufrido quemaduras, de acuerdo con las fuentes.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El accidente ocurrió poco antes de las 11:00 a. m. en la cuadra 1700 de South Walgrove Avenue, dijo Brian Humphrey, del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

La policía dijo que el conductor iba a toda velocidad por una calle residencial y se lanzó 30 pies hacia una casa. El Mini Cooper involucrado en el accidente estaba acelerando y posiblemente chocó contra un bordillo antes de lanzarse a más de dos pies a través del patio delantero y hacia la casa.

El personal de emergencias trasladó a Heche, de 53 años, a un hospital cercano en condición crítica.

De acuerdo con los informes, el cuerpo de bomberos de Los Ángeles tardó más de una hora en acceder al vehículo y sofocar las llamas.

Heche, que mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de los 80 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela "Another World".

Se consolidó en Hollywood con las películas "Donnie Brasco" (1997), "Volcano" (1997) y "I Know What You Did Last Summer" (1997).