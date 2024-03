Eliminada: ‘La Bebeshita’ fuera de La Casa de los Famosos

Habitantes, en la noche de ayer, hubo un episodio de contacto físico. Como todos saben, inclusive desde antes de ingresar a la casa, en esta competencia es inadmisible, está terminantemente prohibido este tipo de situaciones. Por esta razón, es que me vi en la obligación de sancionar con la expulsión definitiva a Carlos Gómez de la competencia. Espero que todos tomen conciencia de la gravedad del caso, del límite que se cruzó esta noche y que por supuesto no deberá repetirse. Insisto: ya no fue una discusión acalorada, no fueron diferencias entre grupos, o pleitos personales. Hubo contacto físico intencional, y de eso no hay retorno. Ojalá esta sea una experiencia de aprendizaje y de freno a una escalada de violencia verbal, que a ustedes como figuras públicas no les beneficia en lo más mínimo y que está muy lejos del espíritu que yo quiero en mi casa, donde procuro una convivencia de armonía y respeto. Deseo que sea una noche de reflexión y desde este mismo momento, signifique un punto de inflexión en este ciclo, para que sigan disfrutando su estancia y al mismo tiempo lo haga el público. Buenas noches.

La Jefa