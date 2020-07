Creadores de la serie “Glee” rinden homenaje a Naya Rivera

LOS ÁNGELES - Los creadores de la serie "Glee", Ryan Murphy, Ian Brennan y Brad Falchuk, publicaron este martes un comunicado conjunto para homenajear a la actriz Naya Rivera después de que las autoridades encontraran su cuerpo en un lago al norte de Los Ángeles (EE.UU.).

"Naya no era del reparto regular cuando la elegimos en 'Glee'. No tenía más que unas pocas líneas en el primer episodio. Pero no nos llevó más de uno o dos para darnos cuenta de que habíamos encontrado a una de las estrellas más especiales y más talentosas con las que alguna vez tendríamos el placer de trabajar", aseguraron.

Con estas palabras, los responsables del fenómeno televisivo recordaron cómo conocieron a Rivera, la actriz nacida en California y de origen puertorriqueño que se convirtió en una de las protagonistas más queridas por el público.

"Era una delicia escribir, dirigir y tenerla alrededor", afirmaron.

Los cineastas destacaron que Rivera era capaz de cantar, actuar, bailar, "bordar" un chiste y "romper" con una escena emocionante.

"Pero su mayor legado en Glee es probablemente el humor y la humanidad que trajo", recordaron.

Su personaje, Santanta, mantuvo una relación con su amiga y eventual pareja Brittany que fue "una de las primeras veces que se vio una relación abiertamente lésbica en un instituto a través de una cadena de televisión en abierto".

"Naya entendió lo que significaba para muchas mujeres jóvenes que se veían representadas en la televisión por primera vez -defendieron-. Y siempre se aseguró de que el amor de Santana por Brittany se expresara con dignidad, fuerza y con intenciones puras".

Además, los tres guionistas anunciaron que crearán un fondo para pagar los estudios del hijo de Rivera, de 4 años.

La Policía del condado de Ventura (California) confirmó este lunes la muerte de la actriz Naya Rivera tras identificar su cuerpo en el Lago Piru, en el que desapareció el pasado miércoles cuando salió a navegar con su hijo.

Según el sheriff, no hay indicios de "un acto criminal o suicidio", por lo que la hipótesis principal continúa siendo un desafortunado accidente.

La actriz alquiló un bote de recreo a primera hora de la tarde pero cuando no regresó, un segundo barco localizó al menor solo y dormido sobre la embarcación con un chaleco salvavidas, mientras que la madre había ido a nadar y nunca regresó.

UNA SERIE "RODEADA DE MALA SUERTE"

Los seguidores de la ficción de Ryan Murphy recordaron los sucesos trágicos de algunos de los protagonistas de este formato.

El primero de ellos fue el protagonista de la serie, Cory Monteith (Finn Hudson), cuyo cuerpo se encontró en 2013 en un hotel de Vancouver. El fallecimiento del actor, de tan solo 31 años, se debió al abuso de sustancias, entre las que destacan el alcohol y la heroína.

Cinco años después, Mark Salling, quien daba vida al personaje de Noah "Puck" y quien salió con Rivera un tiempo, se quitó la vida tras ser el centro de un escabroso asunto en el que le declaraban culpable de pornografía infantil y de violación a su expareja.

Y el año pasado se destapó un caso de maltrato por parte de Blake Jenner (Ryder Lynn en "Glee") a su expareja, también del reparto de la serie, Melissa Benoist (Marley Rose).