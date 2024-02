Video: Reba McEntire, la superestrella del country, canta el himno nacional antes del Super Bowl

La superestrella del country Reba McEntire cautivó el domingo tanto al público del estadio Allegiant como al resto de los estadounidenses en sus salas de estar, con su emocionante interpretación de "The Star-Spangled Banner" antes del comienzo del Super Bowl LVIII.

La entrenadora de "The Voice" ha cantado el himno nacional en público muchas veces antes, pero nunca en el gran partido.

"Este es mi 50 aniversario desde que canté (el himno nacional) en las Finales Nacionales de Rodeo en Oklahoma City en 1974", dijo a TODAY.com en los días previos a la Super Bowl.

Los Kansas City Chiefs se enfrentan a los San Francisco 49ers en el partido de fútbol americano más importante del año en Las Vegas.

Antes de la actuación de McEntire, Andra Day cantó "Lift Every Voice and Sing", a veces llamado El Himno Nacional Negro, y Post Malone hizo una interpretación de estilo country de "America the Beautiful".