USL suspende juegos temporalmente por precaución al coronavirus

La liga de fútbol United Soccer League (USL) anunció el jueves la suspensión temporal de los partidos de esta temporada por un período mínimo de 30 días por precaución al coronavirus.

"Fue bien claro para nuestros dueños que la salud y la seguridad de nuestros jugadores, fanáticos y personal fue su prioridad," dijo Alec Papadakis, director ejecutivo de la USL.

"Tras consultar con autoridades de salud locales, estatales y nacionales, así como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y el Departamento de Seguridad Nacional, hemos suspendido temporalmente los partidos por un mínimo de 30 días," sostuvo Papadakis en un comunicado.

Entre los equipos que forman parte de la USL, se encuentran: Rio Grande Valley FC, Sacramento Republic FC, San Antonio FC, Tampa Bay Rowdies, Saint Louis FC, FC Tulsa, San Diego Loyal FC, Las Vegas Lights FC, The Miami FC, New Mexico United, LA Galaxy II, New York Red Bulls II, Philadelphia Union II, Phoenix Rising FC, Pittsburgh RiverHounds SC, El Paso Locomotive FC y Atlanta United 2.