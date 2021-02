Tiger Woods es trasladado a otro hospital para continuar con la recuperación

Lo último que debes saber sobre el accidente que sufrió Tiger Woods:

El Dr. Anish Mahajan dijo que Tiger Woods tenía fracturas "abiertas conminutas", lo que significa que hubo múltiples roturas que dejaron el hueso expuesto al aire libre, en la parte superior e inferior de "las partes superior e inferior de la tibia y fíbula.''

Horas después del accidente del martes por la mañana, Woods estaba "despierto, receptivo y recuperándose en su habitación del hospital".

La investigación sobre el accidente continúa, pero el alguacil Alex Villanueva dijo que Woods no enfrentará ningún cargo penal.

LOS ÁNGELES, California - Tiger Woods fue trasladado al Centro Médico Cedars-Sinai el jueves para continuar recuperándose de un horrible accidente de volcadura de SUV en Rancho Palos Verdes que lesionó gravemente su pierna y el tobillo derechos.

El Dr. Anish Mahajan, director ejecutivo interino y director médico del Centro Médico Harbor-UCLA, donde Woods estaba siendo tratado inicialmente, emitió un comunicado el jueves diciendo que el famoso golfista fue trasladado a Cedars-Sinai "para continuar con la atención ortopédica y la recuperación".

"Para respetar la confidencialidad del paciente, Harbor-UCLA Medical Center no proporcionará más información sobre la atención del paciente", dijo Mahajan. "En nombre de nuestro personal, fue un honor brindar atención traumatológica ortopédica a uno de los mejores atletas de nuestra generación. . ''

Woods fue trasladado al Centro Médico Harbor-UCLA luego del accidente de vuelco del martes a las 7:12 a.m. en Hawthorne Boulevard y Blackhorse Road.

Mahajan dijo más tarde esa noche que Woods tenía fracturas "abiertas conminutas", lo que significa que hubo múltiples fracturas que dejaron el hueso expuesto al aire libre, en la parte superior e inferior de "las partes superior e inferior de la tibia y el peroné. . ''

"Las fracturas se estabilizaron 'insertando una varilla en la tibia'", dijo Mahajan. "Las lesiones adicionales en los huesos del pie y el tobillo se estabilizaron con una combinación de tornillos y alfileres. Los traumatismos en los músculos y tejidos blandos de la pierna requirieron la liberación quirúrgica de la cubierta de los músculos para aliviar la presión debido a la hinchazón".

Según el comunicado, Woods estaba "despierto, receptivo y recuperándose en su habitación del hospital".

"Agradecemos a todos por el apoyo y los mensajes abrumadores durante este momento difícil '', agregó el comunicado." … Gracias a los maravillosos médicos y al personal del hospital del Centro Médico Harbor-UCLA, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y el Cuerpo de Bomberos. Su apoyo y asistencia ha sido sobresaliente ''.

Según el alguacil Alex Villanueva, Woods, de 45 años, conducía hacia el norte en un tramo de carretera cuesta abajo y en curva en un SUV Hyundai Genesis 2021 cuando el vehículo chocó contra la mediana central, en realidad chocando con un "Bienvenido a Rolling Hills Estates" letrero - y corrió a través de los carriles hacia el sur, esquivándose de un árbol y rodando, llegando a descansar de lado a lo largo de un terraplén a unas 30 yardas del borde occidental de la carretera.

Los equipos de rescate utilizaron una palanca y un hacha para sacar a Woods del vehículo. El primer ayudante del alguacil en el lugar, Carlos González, dijo que Woods estaba consciente y lúcido, todavía abrochado el cinturón de seguridad en el asiento del conductor.

"El señor Woods estaba sentado en el asiento del conductor. Me puse en contacto con él y me aseguré de que pudiera hablarme. En ese momento parecía que todavía estaba tranquilo y lúcido … tranquilo hasta que L.A. County fire llegó a la escena '', dijo González.

González dijo que le preguntó al conductor, que llevaba puesto el cinturón de seguridad, su nombre.

"Me dijo que se llamaba Tiger, y en ese momento lo reconocí de inmediato '', dijo González." Le pregunté si sabía dónde estaba y a qué hora del día solo para asegurarme de que estaba orientado. Parecía estar lúcido y tranquilo.

El famoso golfista Tiger Woods fue trasladado de emergencia a un hospital después de un aparatoso accidente de automóvil en Los Ángeles, informaron este martes las autoridades.

"Es una experiencia traumática. Por lo tanto, no es raro que las personas se concentren en cosas sin importancia, o incluso si sienten dolor, es posible que no lo sientan hasta mucho más tarde".

González dijo que llevaba una cámara corporal que se encendió según la política del departamento durante su contacto con Woods.

"La naturaleza de su vehículo, el hecho de que llevaba puesto el cinturón de seguridad, diría que aumentó enormemente la probabilidad de que le salvó la vida", dijo González.

El límite de velocidad en el área es de 45 mph, pero González dijo que ha visto a automovilistas viajando a 80 mph en el tramo.

Villaneuva dijo que el área donde ocurrió el accidente ha sido escenario de 13 accidentes, cuatro de ellos con heridos, desde enero del año pasado. La supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, ordenó el miércoles a los funcionarios de Obras Públicas del condado que realicen una revisión de seguridad de la carretera para ver si se pueden realizar mejoras.

La investigación sobre el accidente continúa, pero Villanueva dijo que Woods no enfrentará ningún cargo penal.

"No contemplamos ningún cargo en absoluto en este accidente", dijo el miércoles. "Esto sigue siendo un accidente. Un accidente no es un crimen. Ocurren desafortunadamente ''.

Villaneuva reiteró que no hay indicios de que Woods estuviera afectado de alguna manera, y dijo: "Estaba lúcido, no había olor a alcohol, no había evidencia de ningún medicamento, narcóticos o algo por el estilo que lo cuestionara".

El alguacil dijo que tampoco hay indicios que sugieran un cargo por conducción imprudente.

"Esto es puramente un accidente", dijo. "Habrá una causa, y habrá un código de vehículo adjunto a la causa, si es una conducción distraída, cualquiera que sea el caso. Pero eso es una infracción, y la conducción imprudente es en realidad más que una infracción. Ese es un delito menor que tiene muchos elementos asociados, y no hay nada de eso ''.

La SUV muy dañada, un automóvil de cortesía del torneo de golf Genesis Invitational que Woods organizó el fin de semana pasado en The Riviera Country Club, fue llevada en una camioneta a un depósito en Lomita para un examen más detenido.

Se esperaba que los investigadores sacaran una "caja negra" del vehículo con la esperanza de obtener información sobre las condiciones en el momento del accidente, incluida la velocidad a la que conducía Woods.

No hubo información inmediata sobre si Woods estaba distraído, posiblemente por un teléfono celular.

"No tenemos ninguna información al respecto", dijo Villanueva el miércoles. "Lo averiguaremos. Estoy seguro de que sus registros telefónicos podrían ser relevantes para eso. Y eso dependerá de los investigadores, y para eso requerirían una orden de registro ''.

Tras la conclusión del domingo del Genesis Invitational, Woods se había quedado en Southland para participar en una sesión promocional de dos días con Golf Digest y Golf TV en Rolling Hills Country Club, donde se creía que se dirigía el martes por la mañana para otro día de filmación.

ESPN informó que Woods estaba programado para filmar el martes con el mariscal de campo de los New Orleans Saints, Drew Brees, y el mariscal de campo de Los Angeles Chargers, Justin Herbert.

Woods fue fotografiado en el campo el lunes con la estrella retirada de la NBA Dwyane Wade y el comediante David Spade.

Woods, un nativo de Cypress que ha luchado contra problemas de espalda en los últimos años, compitió por última vez en un torneo de golf el 20 de diciembre en el Campeonato de la PNC en Orlando.

Posteriormente se sometió a una cirugía para extirpar un fragmento de disco presurizado que pellizcaba un nervio, su primera cirugía desde que se sometió a una fusión espinal en abril de 2017.

Woods regresó de esa operación para ganar el Masters 2019, su decimoquinto título mayor, solo superado por el 18 de Nicklaus.

Pero aún se desconoce si podrá recuperarse de las graves lesiones en las piernas sufridas el martes y el golf.

El domingo, Woods le dijo a Jim Nantz de CBS que estaba programado para hacerse una resonancia magnética y que esperaría los resultados para determinar cuándo podría comenzar a entrenar para regresar a la competencia.

Woods ha estado involucrado en otros dos incidentes automovilísticos de alto perfil. En noviembre de 2009, estrelló su SUV contra una boca de incendios fuera de su casa en Florida y sufrió heridas leves. En 2017, lo encontraron dormido en un vehículo en Júpiter, Florida, y se descubrió que tenía múltiples analgésicos y ayudas para dormir en su sistema. Posteriormente ingresó en un programa de diversión.

Esta historia fue escrita primero por NBC Boston.