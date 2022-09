Telemundo presenta “The future is fútbol”: informe sobre el deporte de mayor crecimiento en EEUU

MIAMI – NBCUniversal Telemundo Enterprises publicó este jueves un informe oportuno titulado The Future Is Fútbol (El Futuro es Fútbol) que tiene como objetivo comprender el cambio fundamental en la importancia del fútbol entre los principales deportes estadounidenses y el papel que desempeñan los latinos en este fenómeno económico, cultural y mediático. El informe The Future Is Fútbol se basa en investigaciones primarias y secundarias y recopilación de datos, incluyendo encuestas cuantitativas y un innovador estudio de neurociencia entre hispanos bilingües. Para ver el informe completo, haga clic aquí.

El fútbol tiene un estimado de 5,000 millones de fanáticos en todo el mundo y 85 millones de seguidores adultos en Estados Unidos. Gallup estima que el futbol ha tenido un aumento significativo en popularidad, con una ganancia del 52% más de fanáticos entre 2012 y 2019, comparado con un crecimiento del 27% en el baloncesto y del 8% en el béisbol durante este período. Impulsado por su creciente popularidad entre los jóvenes y las mujeres en particular, así como entre los latinos en general, el deporte se está beneficiando del crecimiento impulsado por la Copa Mundial de la FIFA 2022, que comienza este otoño en Catar, y la llegada del torneo a EEUU en 2026.

“El fútbol es el deporte del futuro de América. El fútbol está creciendo en EEUU, y los hispanos claramente lideran el camino”, dijo Mónica Gil, directora administrativa y de marketing de NBCUniversal Telemundo Enterprises. “Cada cuatro años, la Copa Mundial de la FIFA reúne a latinos y no latinos con un espíritu e intensidad que ningún otro evento deportivo en el mundo puede igualar. No hay manera más auténtica de vivir la Copa Mundial de la FIFA que en español. Para las empresas y marcas que buscan una conexión cultural real y un espacio para involucrar a los latinos, el fútbol y la Copa Mundial de la FIFA son el lugar perfecto, este otoño y por muchos años más”.

De acuerdo con el informe, la Copa Mundial de la FIFA se considera más importante entre los espectadores hispanos que cualquier otro evento deportivo, incluido el Super Bowl, la Serie Mundial, los Juegos Olímpicos o las Finales de la NBA. La FIFA informó que la Copa Mundial de la FIFA 2018 llegó a más de la mitad de la población mundial con 3,570 millones de espectadores. En 2018, la Copa Mundial FIFA tuvo su mayor desempeño en 32 días en la historia de los medios en español, con un alcance de audiencia total en Estados Unidos de 37 millones personas.

The Future Is Fútbol destaca aún más el poder del fútbol como un negocio multimillonario con ganancias de $40,000 millones en 2019, el doble de los ingresos mundiales del fútbol americano. Los fanáticos siguen a los jugadores y equipos durante todo el año como celebridades y representantes de origen nacional y fuentes de orgullo local. Los aficionados al fútbol en EEUU gastan un 7% más que el aficionado estadounidense promedio en ropa, entradas, equipamiento deportivo y memorabilia de sus equipos. En 2021, hubo partidos de fútbol casi todos los días, con solo seis días sin transmisión por televisión, un fenómeno que ofrece a las marcas, minoristas y anunciantes una gran ventaja como ninguna otra propiedad deportiva.

Otros temas clave destacados en The Future Is Fútbol incluyen:

Los latinos alimentan el crecimiento — Los latinos han impulsado cambios en la población de EEUU durante la última década. A medida que crece su influencia, también lo hace la popularidad del fútbol. Los hispanos y otros fanáticos diversos traen consigo un amor por el fútbol que ha sido parte de su vida durante generaciones, moldeado por la historia y que ahora representa el último avance en los principales deportes estadounidenses.

Entre los latinos estadounidenses mayores de 16 años, casi las tres cuartas partes (73%) dicen ser fanáticos del fútbol, ​​y tres veces más hispanos se llaman a sí mismos Superfans (22%) en comparación con los no hispanos (7%).

Más de la mitad (53%) de los latinos mayores de 16 años y casi 1 de cada 3 no latinos (29%) dicen que planean ver la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Los latinos posicionan tanto el fútbol (57%) como el fútbol americano (59%) muy por encima del baloncesto (45%) y el béisbol (40%).

Cultura de “El fútbol es todo”

El 61% de los espectadores hispanos de la Copa Mundial son entusiastas del fútbol, fanáticos regulares o super fanáticos, que dicen que si su equipo ganara la Copa Mundial, su euforia sería inigualable, una experiencia más emocionante que conseguir el trabajo de sus sueños o casarse.

Más de la mitad (57%) de los entusiastas hispanos dicen que han reorganizado sus prioridades para ver un partido importante, incluyendo faltar a eventos familiares o de amigos, faltar al trabajo, gastar dinero que no tenían o viajar millas para ver un partido importante.

La Copa Mundial es tan grande como una festividad. Las reuniones de fútbol son trascendentales para los entusiastas latinos quienes clasifican el evento en segundo lugar después de la Navidad, y por encima del Día de Acción de Gracias y el Año Nuevo.

El evento deportivo multiplataforma más grande — La capacidad de los fanáticos para mirar y participar desde cualquier pantalla tiene un impacto monumental en el creciente fanatismo de la Copa Mundial. La cobertura y el contenido sobre fútbol en los medios ha aumentado exponencialmente para satisfacer la demanda de más experiencias sociales, virtuales y en vivo de alta calidad para los fanáticos, 24 horas del día, 7 días a la semana.

Se espera que la Copa Mundial de la FIFA 2022 sea el evento deportivo multiplataforma más grande del mundo. El incremento de la audiencia debido a streaming en vivo ayudó a hacer de la Copa Mundial de la FIFA 2018, el evento deportivo multiplataforma más grande en la historia de habla hispana.

El 67% de los televidentes hispanos planea ver la Copa Mundial de la FIFA por televisión y el 42% planea ver los partidos por streaming.

La televisión es el dispositivo preferido de los hispanos para ver la Copa del Mundo (90%), seguido del smartphone (34%) y la computadora (17%).

El poder del español — Para la mayoría de los fanáticos hispanos, el español es el idioma y la cultura del fútbol. Los espectadores describen a los comentaristas de fútbol en español como excelentes narradores, totalmente poéticos y animados sobre lo que sucede en el campo.

Más de la mitad (56%) de los espectadores hispanos de la Copa Mundial prefieren ver la Copa Mundial de la FIFA en español

Incluso 1 de cada 5 hispanos que hablan principalmente en inglés preferiría verlo en español.

El español no es exclusivo de los hispanos porque el 17% de los espectadores del torneo no latinos dijeron que también verían algunos de los partidos en español, un aumento del 12% con respecto a 2018.

De acuerdo con un estudio de neurociencia cerebral realizado entre hispanos bilingües de EEUU, ver un partido de la Copa Mundial con comentarios en español les gustó un 15% más, manteniendo a los fanáticos pegados a la pantalla por más tiempo que los que vieron el mismo partido en inglés. Los momentos clave del juego, como el icónico grito de gol del comentarista en español, generaron un 37% más de intensidad emocional comparado con inglés, haciendo que los “altos” fueran más altos, y los “bajos” más bajos. Los efectos de los comentarios de juegos en español también se trasladaron a la publicidad. En el estudio, el mismo anuncio, cuando se reprodujo en español, tuvo un 19% más de atracción y un 49% más de intensidad emocional en comparación con la versión en inglés.



Las latinas están mirando y trayendo a sus hijos — Las mujeres hispanas son una oportunidad sin explotar entre los espectadores de fútbol.

Cuatro de cada diez (41%) latinas estadounidenses dicen que es probable que vean la Copa Mundial 2022.

El 76% de las mamás hispanas alientan a sus hijos a seguir la Copa Mundial FIFA 2022 y el fútbol profesional.

Las mujeres hispanas son fanáticas apasionadas y en conjunto conformaron 17 millones de televidentes de la Copa Mundial de la FIFA en la cadena hispana en 2018, lo que convirtió al torneo en el evento deportivo más visto por latinas en la historia de habla hispana.

Entre la audiencia de la Copa Mundial, una quinta parte (21%) de las latinas se autodenominan Superfans, una cifra mucho mayor que la de los hombres no hispanos (10%) y las mujeres no hispanas (8%).

Y la audiencia latina es un asunto de familia, ya que el 70% de los padres latinos dicen que es importante ver la Copa Mundial de la FIFA en español con sus hijos.

Deporte preferido por los jóvenes en EEUU — El fútbol se ha convertido en el deporte de equipo de más rápido crecimiento entre todos los estudiantes de secundaria y es el más popular entre los estudiantes hispanos de secundaria.