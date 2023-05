Telemundo presenta en vivo la semifinal del clásico Chivas vs América

MIAMI, Florida - Telemundo, la casa de las Chivas de Guadalajara en Estados Unidos, presenta la cobertura de las semifinales de la Liga MX del Clausura 2023 desde Akron, con una semifinal del Clásico de México. Chivas enfrentará al América este jueves 18 de mayo a las 10 p.m. ET en vivo por Telemundo, Universo y Peacock.

El jueves 18 de mayo, la cobertura completa in situ comenzará con el programa previo al partido Fútbol Estelar Chivas Extra a las 9 p.m. ET, seguido por la transmisión del Chivas vs. América a las 10 p.m. ET, y el programa posterior al partido a las 12 a.m. ET.

Después de un partido extremadamente tenso el domingo 14 de mayo, Chivas avanzó a la semifinal con una victoria por 1-0 contra Atlas, y ahora se enfrentará a su mayor rival, América, en la Ciudad de México en el Estadio Akron. En lo que ha sido una racha de ensueño para el técnico Vlejko Paunovic en su primera temporada al mando, Chivas busca llegar a su primera final de la liga mexicana desde que ganó el título en 2017. Chivas vs. América se transmitirá en simultáneo por Telemundo y Universo, y en vivo por Peacock.

Los programas previos y posteriores al partido de Fútbol Estelar Chivas Extra se transmitirán en vivo por Universo y Peacock. Toda la cobertura de Telemundo está disponible en TelemundoDeportes.com y la aplicación de Telemundo.

El equipo de locutores de Telemundo incluirá al ganador de seis premios Emmy Andrés Cantor, al veterano de las Chivas de Guadalajara Manuel Sol, a la leyenda del fútbol mexicano Carlos Hermosillo y al periodista deportivo ganador de un premio Emmy Miguel Gurwitz; con la reportera Arantza Fernández proporcionando cobertura desde la cancha. Miguel Gurwitz y Carlos Hermosillo presentarán programas antes y después del partido desde el Estadio Akron, dando la bienvenida al ex jugador del América, Pavel Pardo, así como al ex jugador del América y Chivas, Francisco "Maza" Rodríguez, que es uno de los pocos jugadores que han vestido ambas camisetas. La cobertura en inglés del partido correrá a cargo del reconocido locutor deportivo Jorge Calvo y del periodista deportivo José Bauz.

Sigue toda la acción y únete a la conversación en @TelemundoDeportes Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok, usando #ChivasEnTelemundo y #TelemundoDeportes.