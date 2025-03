Oakland Roots agotó las entradas para su primer partido en casa contra San Antonio FC

Los Oakland Roots, un equipo de la United Soccer League, agotaron las entradas para su partido inaugural en casa en el Coliseum y se mudaron oficialmente a su nuevo hogar el sábado.

El club había establecido inicialmente una capacidad de 15.000 asientos, pero debido a la alta demanda, aumentó a 24.500 y luego a 26.000.

"¡El partido de esta noche está OFICIALMENTE AGOTADO! No habrá entradas disponibles en la taquilla", dijo los Roots en su plataforma de redes sociales. "Con este agotamiento, ahora estamos en el puesto #1 en la asistencia a la temporada regular del Campeonato de USLChampionship entre los clubes activos, y lo hicimos aquí mismo en Oakland".

MAGIC OF OAKLAND. 🖤



Tonight’s match is OFFICIALLY SOLD OUT! No tickets will be available at the box office.



With this sellout, we now rank #1 in Single-Game @USLChampionship Regular Season Attendance among active clubs — and we did it right here in Oakland.



Missed your chance… pic.twitter.com/TB810yjK3S