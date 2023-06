“Me voy a Miami”: Messi dice que quiere jugar en la MLS

MIAMI.- El astro argentino Lionel Messi eligió el Inter Miami, de la Major League Soccer (MLS), como su próximo equipo, luego de finalizar su estancia en el París Saint-Germain.

Leo Messi dijo que quiere unirse oficialmente a Inter Miami de la MLS, anunció el jugador en una entrevista con Mundo Deportivo y Sport este miércoles.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", dijo el argentino desde París.

💥 El argentino abre las puertas de su casa en París para hablar de su próximo reto profesional



📲https://t.co/tydJuMJ6AM pic.twitter.com/iE1QcKpWFi — Diario SPORT (@sport) June 7, 2023

Se trataría del mayor fichaje en la historia de la MLS, superando el acuerdo que llevó a David Beckham a Los Ángeles Galaxy.

En un comunicado, la MLS dijo que están "contentos que Lionel Messi ha decidido que intenta unirse al Inter Miami y a la Major League Soccer este verano", pero especificaron que aún queda trabajo para que finalice el acuerdo formal.

A statement from Major League Soccer. pic.twitter.com/wq6mOdbr4r — MLS Communications (@MLS_PR) June 7, 2023

Después de que no fructificaron las negociaciones para retornar al Barcelona, ni tampoco para jugar en el Al-Hilal saudí, la franquicia estadounidense, fundada en 2018 y que tiene a Beckham como uno de sus propietarios, logró el acuerdo con Messi.

QUISIERA UNA DESPEDIDA EN BARCELONA

Sobre el Barcelona, Messi dijo que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, "pero después de haber vivido lo que viví hace dos años, fue durísimo y tenía miedo". Según el diario Mundo Deportivo Messi dijo que no va a Barcelona porque quería "tomar yo mismo la decisión sobre mi futuro".

"Me alegré por el triunfo en la Liga y seguía mucho los partidos del Barça", apuntó. "Me gustaría algún día tener una despedida como la tuvo Jordi, Busi, Iniesta o Xavi. Me la merezco"

El Inter hace tiempo que se había interesado en contratar al argentino, que el próximo 24 de junio cumplirá 36 años. Ahora, a un año de que Estados Unidos albergue la Copa América y a tres de organizar el Mundial junto con Canadá y México, llegó el momento.

Según diferentes informaciones, la operación Messi en Miami va más allá de lo deportivo porque se trata de un proyecto con diferentes aristas comerciales que servirían para que el argentino completara su sueldo, pero esa información publicada por la agencia EFE, no se ha anunciado oficialmente ni Telemundo ha podido comprobarla.

En el caso del Barcelona, su delicada situación financiera pudo haber lastrado la posible operación, porque pese a contar con el visto bueno de LaLiga a su plan económico, la entidad azulgrana necesitaba vender jugadores para cuadrar sus números y en ningún caso podía hacerlo de manera inmediata.

Según un informe de The Athletic, el acuerdo para llevar a Messi al sur de Florida también incluía una colaboración con Apple y Adidas.

Messi, de 35 años, jugador emblema del Barcelona durante 17 temporadas, ganó siete veces el Balón de Oro, el premio al mejor jugador del mundo. Además, para poner la guinda a su brillante carrera obtuvo con Argentina la Copa del Mundo en Qatar.

El Inter Miami marcha último en la conferencia del Este de la MLS en la actual temporada y sus próximos compromisos de liga son el sábado 10 de junio de visitante contra New England y el 24 de junio también de visita contra Filadelfia. En casa vuelven a jugar el 1° de julio contra Austin.

Algunos medios han especulado con que el Inter Miami tendría acordada una posible fecha para el debut de Messi con el Inter Miami: 21 de julio ante el Cruz Azul en una copa amistosa que se jugará en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale