Los Tigres de la U de Nuevo León son los nuevos reyes de la CONCACAF

En el 2010 "El Tuca" Ferretti regresó por 3ra vez a dirigir al equipo de la U de Nuevo León y desde entonces los trofeos le han llovido a los de San Nicolás de los Garza.

En el 2015 los Tigres llegaron a la final de la Copa Libertadores donde cayeron frente a River Plate de Argentina y a partir de hay parecía que había un maleficio a la hora de enfrentar finales internacionales.

Los Tigres desde entonces llegaron a 3 finales de la CONCACAF Champions League: La primera en 2016, luego en el 2017 y en 2019. Cayendo 2 veces frente al América y la última (y tal vez la más dolorosa) frente a su rival de patio, los Rayados del Monterrey. Pero hoy el equipo del Tuca Ferretti tenía una nueva oportunidad de levantar un trofeo internacional.

Hoy la narrativa era diferente por que por primera vez, el equipo más ganador de la década en el futbol mexicano se enfrentaba a un rival de la MLS, el LAFC.

Para muchos los duelos entre equipos de Estados Unidos y México llevan una carga emocional diferente por que lo ven como un duelo directo entre ambas naciones. Una forma más de demostrar que en el deporte rey del mundo, los mexicanos mandan sobre los estadounidenses. Y a su vez algunos americanos lo ven como una forma de demostrar que la MLS sigue creciendo y que las distancias se han recortado y en todo caso demostrar que la brecha se ha cerrado a pesar de que ningun equipo estadounidense ha podido levantar este título en 20 años.

La realidad es que ese debate no se puede tener en la cancha, al menos no por el momento. Ni Tigres, ni LAFC son una muestra fidedigna del fútbol de ambos países. La inversión de Tigres no es proporcional con el resto de la Liga MX, una de las razones por las que el equipo de San Nicolás de los Garza ha sido tan dominante en esta época. Y lo mismo sucede con el LAFC que a nivel gerencial ha hecho mucho más esfuerzo por invertir en el equipo que la mayoría de los clubes de la MLS.

Además un dato contundente es que en las alineaciones titulares del encuentro de hoy Tigres alineó a 5 mexicanos de 11 posibles, mientras que el LAFC solamente tuvo a 2 jugadores estadounidenses.

Zanjado ese tema... la final jugada a partido único por primera vez en este nuevo formato debido al COVID-19 fue áspera durante todo el primer tiempo. Propiciado sobre todo por el central guatemalteco, Mario Escobar, que fue bastante permisivo con el juego brusco durante la primera mitad.

Ya en la segunda mitad el LAFC fue más y consiguió su recompensa al minuto 60 con una excelente definición de Diego Rossi a pase del canadiense Mark Anthony Kay.

Pero los Tigres tienen un plantel muy amplio y al verse abajo en el marcador, al minuto 71, "El Tuca" echo mano del banco y 40 segundos luego de haber entrado a la cancha, "El Diente" López encontró la cabeza de Hugo Ayala en un tiro de esquina para el empate.

A partir de hay Tigres fue más, y como era de esperarse al minuto 84 luego de una gran jugada del "Chaka" Rodríguez apareció el de siempre, el de los momentos importantes, el goleador histórico, el ídolo, Monsieur Andre Pierre Gignac para poner el 2 a 1 final y darle por fin el boleto al mundial de clubes a la U de Nuevo León.

La importancia de este trofeo siempre ha sido la misma, acceder al mundial de clubes, pero para Tigres significaba redondear una década dorada, por que a pesar de los 5 títulos de Liga conseguidos, el título internacional se les negaba.

Y por eso Andre Pierre Gignac resumió en una sola frase la importancia de este título para los Tigres durante la entrevista post-partido: "Por fin ganamos esa Pin#$% copa muchachos."