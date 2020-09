Marinna Vela, reina de la pasarela y de las artes marciales mixtas

La pregunta es repetitiva y la respuesta de Marinna es concreta.

“Hago modelaje, pero también soy peleadora. Muchos me dicen que chicas como yo nos deberíamos de dedicar a hacer cosas femeninas, yo siempre les respondo:¿qué tiene de malo hacer ambas?, ” dijo Marinna Vela.

Y es que para la peleadora profesional nativa del estado de Washington, no hay un manual que diga que la belleza, no pueda sobresalir en un octágono.

“No hay una regla que dice que no puedo ser bonita y pelear. Es basado en estereotipo, escucho mucho decir que mujeres bonitas no pueden pelear, eso es incorrecto, ese tema es muy complicado,” sostuvo Vela, quien es ahora residente de Edinburg, Texas.

Tan complejo ha sido el tema que la practicante de artes marciales mixtas ha tenido que venir remando contra la corriente desde su niñez.

“Crecí en una familia de luchadores, soy una de las pocas mujeres de la familia, yo también quería pelear, así como los hombres,” compartió Vela.

Con la insistencia, la oportunidad de demostrar su capacidad llegó, pero no fue nada fácil convencer y corregir a los hombres de la casa.

“En la preparatoria le sugerí a mi padre que quería luchar. Él no creía que la lucha libre es un deporte para niñas sino que para niños. Él era el entrenador de esa institución, me decía que no iba a luchar con hombres, que no aguantaría ni una semana. Lo desafíe, y terminé luchando toda esa temporada e incluso participando en competencias a nivel estatal,” contó Vela.

Gestionar la presión, y usar los comentarios negativos para bien, ha sido la clave del éxito para Marinna.

“Me hacían bullying por ser diferente…estaba en concursos de belleza y en torneos de luchas. No hay muchas chicas que hagan ambas actividades al mismo tiempo, eres femenina, pero te gustan hacer cosas de “varones”, ¿cómo funciona esto?,” dijo Marinna.

A sus 23 años le ha funcionado, participando en múltiples peleas y teniendo la oportunidad de aprender de lo mejor que ofrece la industria.

“Tuve mucho miedo, pero siempre estuve destinada a hacer esto, estoy orgullosa, tuve fe y es la razón por la cual estoy hoy aquí, ” aseguró Marinna.