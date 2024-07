En sus sextos Olímpicos, no le alcanza a la chilena Köbrich para llegar a la final de los 1,500 m libres

Kristel Köbrich todavía no termina su participación en sus sextos Juegos Olímpicos y ya está pensando en los séptimos.

Molesta por su desempeño en la jornada del martes, en las eliminatorias de los 1,500 metros libre en París 2024, la nadadora chilena ya puso su mirada en Los Ángeles 2028.

“Tengo sensaciones encontradas porque el tiempo no estuvo tan bien, pero son mis sextos Juegos y tengo que entenderlo, dimensionarlo y valorarlo”, dijo Köbrich al finalizar su competencia en la La Defense Arena.

La chilena, quien el 9 de agosto cumplirá 39 años, marcó un tiempo de 16:27,18 para quedar segunda en su manga eliminatoria y en el puesto 14 entre 17 competidoras.

Con su sexta participación en unos Juegos Olímpicos, Köbrich es la chilena con más participaciones en la justa veraniega rompiendo el empate que tenía con la maratonista Erika Olivera.

Además, es la cuarta persona en la historia en nadar en tantas ediciones. Antes lo hicieron los suecos Lars Frolander y Therese Amshammar y el turco Derya Büyükuncu.

“La historia por ahí queda grabada de una manera, el trabajo está escrito es algo que entiendo, pero entre nosotros buscamos siempre estar en el más alto nivel y hoy eso no pasó hoy”, dijo Köbrich. “Yo soy muy crítica y me gusta que las cosas salgan de la mejor manera y esto de hoy no fue de la mejor manera”.

Luego de brillar en los Juegos Panamericanos de Santiago donde conquistó la medalla de plata en la misma distancia, Köbrich batalló para asegurar su pasaje a los Juegos Olímpicos de París, algo que recién pudo confirmar ace unas semanas y que le complicó todo.

La cantidad que los atletas olímpicos pueden ganar en París varía según el país.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“La preparación fue corta, la habilitación para venir fue corta y eso no me da espacio mentalmente para trabajar de otra manera”, dijo Köbrich. “Fue todo más lento el proceso de clasificación y cada vez que me metía a nadar lo hacía presionada y esa presión no la pude gestionar bien”.

La chilena aún tienen por delante los 800 metros en París 2024, pero no tiene dudas que buscará ir a Los Ángeles 2028.

“No quiero cerrar (su carrera) así, no lo merecemos ni yo ni el equipo, es nada más eso”, señaló.

De lograr una séptima clasificación, Köbrich sería la primera nadadora, hombre o mujer, en competir en tantas ediciones.

Otros deportistas tienen esa misma cifra y la marca de participaciones en Juegos Olímpicos es de 10.

“No sé si es esa (la marca) es la motivación, más bien es una casualidad. Si eso viene, bienvenido, pero yo no trabajo por eso”, dijo Köbrich. “Yo represento a Chile, sé lo que es eso por eso pienso más arriba y trabajo para ello”.