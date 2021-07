Sabado, 24 de julio (dia 1)

12:00 a.m. Titulares

12:30 a.m. Fútbol femenino: Chile vs. Canada

2:30 a.m. Vóleibol de playa

3:30 a.m. Boxeo, fútbol avance, titulares

4:30 a.m. Fútbol femenino: New Zealand vs. USA

6:30 a.m. Vóleibol masculino

8:30 a.m. Titulares

9:00 a.m. Vóleibol de playa

10:00 a.m. Titulares y más

12 p.m. Boxeo

1 p.m. Titulares y más