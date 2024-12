¿Un millón de dólares por jonrón? ¿229 dólares por segundo? Las curiosidades monetarias del béisbol

Estas fueron las cifras de Juan Soto en 2024: 41 jonrones, 109 carreras impulsadas, un promedio de bateo de .288.

Si sigue haciendo eso durante los próximos 15 años, ganará aproximadamente 1,2 millones por cada jonrón, o 467.890 dólares por cada carrera impulsada, o 307.229 por cada hit. (Antes de impuestos, por supuesto).

El acuerdo de 765 millones por 15 años que firmará Soto con los Mets de Nueva York —el contrato más rico en términos de valor total para un jugador en la historia de los principales deportes de Estados Unidos, un movimiento masivo del multimillonario propietario de los Mets, Steve Cohen— ofrece la oportunidad de mirar los números de una forma muy curiosa.

Ganará 314.815 por partido. Basado en sus números esta temporada, obtendría 671.053 por cada hit extra base o 46.322 cada vez que balancee el bate, sin importar si falla, golpea un rodado de regreso al montículo o tiene a Mr. Met celebrando en las gradas después de sacar una fuera en el Citi Field. Por supuesto, eso asumiendo que Soto se mantenga tan saludable y productivo como lo fue en 2024. Si pierde tiempo significativo, la cifra solo aumentará.

“Gracias tío Steve”, escribió el jardinero de los Mets, Brandon Nimmo, en redes sociales.

Algunos de los números en el mundo del deporte, cuando se desglosan por logro, son simplemente asombrosos en esta era. (Y tenga en cuenta, estos ejemplos se basan en ganancias actuales, sin tener en cuenta reestructuraciones u otros posibles cambios).

Un vistazo:

MLB

Blake Snell, Dodgers: El dos veces ganador del Cy Young se llevará alrededor de 65 millones en 2025, la mayoría de los cuales son parte del bono por firmar que recibirá en enero. Nunca ha tenido más de 32 aperturas en una temporada y si llega a esa cantidad en 2025, estaría ganando (al incluir el bono por firmar) 2.031.250 dólares por partido. En comparación, Tarik Skubal de Detroit ganó 2,65 millones por toda la temporada 2024 — y ganó un premio Cy Young.

Shohei Ohtani, Dodgers: Su contrato de 700 millones dejará de ser el récord debido al acuerdo de Soto, pero Ohtani aún mantiene la marca por el valor total promedio en 70 millones al año. El único miembro del club 50-50 de béisbol (54 jonrones, 59 bases robadas en 2024) estaría — a la tasa de la temporada pasada — ganando 619.469 cada vez que saca una fuera o roba una base.

NFL

Dak Prescott, Cowboys: No es justo desglosar sus estadísticas este año porque está lesionado, pero el acuerdo actual de Prescott vale un promedio de 60 millones por temporada con Dallas. Considerando su promedio de carrera, eso significa que durante la vida de su contrato actual, Prescott ganará 13.680 de dólares por cada yarda lanzada.

Quarterbacks en general: Los números por partido en la NFL para los quarterbacks titulares son increíbles. El contrato actual de 450 millones de Patrick Mahomes ni siquiera está en la cima de las clasificaciones de efectivo por partido. Prescott obtiene alrededor de 3,5 millones por cada juego de temporada regular de Dallas, mientras que Trevor Lawrence de Jacksonville, Joe Burrow de Cincinnati y Jordan Love de Green Bay están alrededor de 3,25 millones por partido.

NBA

Stephen Curry, Warriors: Con casi 56 millones esta temporada, Curry lidera la carrera salarial de la NBA (por este año). El rey de los triples de todos los tiempos de la NBA está ganando alrededor de 680.000 por partido en 2024-25; si se le pagara solo por sus triples, estaría obteniendo alrededor de 161.908 cada vez que hace uno de esos esta temporada.

Jaylen Brown y Jayson Tatum, Celtics: Brown está comenzando un acuerdo de cinco años por un valor de alrededor de 285 millones, Tatum iniciará un acuerdo de cinco años el próximo año por un valor de alrededor de 314 millones. Con estas tarifas, los Celtics estarían pagando a sus dos mejores jugadores (a sus ritmos de anotación actuales) alrededor de 27.406 por cada punto anotado. Para comparar — Larry Bird, por su carrera, hizo alrededor de 1.100 por punto.

NHL

Leon Draisaitl, Oilers: Comenzará un contrato el próximo año que le pagará un promedio de 14 millones por temporada durante ocho campañas. A su ritmo actual anotando, estaría ganando aproximadamente 119.393 por cada gol o asistencia durante ese lapso.

Igor Shesterkin, Rangers: Shesterkin acaba de obtener la extensión más rica para un portero, 92 millones por ocho años. A sus promedios actuales, cada vez que hace una parada, estaría ganando 5.084.

MLS

Lionel Messi, Inter Miami: Basado solo en su salario garantizado de la Major League Soccer, Messi obtuvo poco más de 1 millón por gol esta temporada (20,4 millones, 20 goles). Nuevamente, solo contando el salario de la MLS —su acuerdo completo con Inter Miami vale al menos 150 millones por dos años y medio— Messi ganó 229 por cada segundo que estuvo en el campo durante la temporada regular de 2024.

Golf

Scottie Scheffler, PGA: Los ingresos oficiales de Scheffler en 2024 fueron de 29.228.357 dólares (más una medalla de oro olímpica, que no tiene precio). Y eso no incluye 34.037.500 millones en bonificaciones y ganancias no oficiales, incluyendo 25 millones por ganar la FedExCup. Sumándolo todo, eso significó que el jugador número 1 del mundo ganó aproximadamente 11.243 por cada tiro que hizo esta temporada.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.