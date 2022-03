Estados Unidos y Costa Rica se enfrentan con la mira en el Mundial de Catar 2022

SAN JOSÉ, Costa Rica — Estados Unidos y Costa Rica se enfrentarán este miércoles con claras intenciones de clasificar a la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022.

Costa Rica enfrenta un dilema al cerrar la eliminatoria mundialista ante Estados Unidos: salir con todo a ratificar su buen desempeño en la segunda vuelta o guardarse a los jugadores que podría perder pensando en el repechaje intercontinental.

El equipo tico logró el fin de semana garantizarse al menos el duelo de repesca ante el ganador de la eliminatoria en Oceanía, que se disputará a mediados de junio en Catar.

EL PARTIDO SE JUGARÁ EN EL ESTADIO NACIONAL DE SAN JOSÉ

Aunque matemáticamente aún podría lograr una clasificación directa, tendría que lograr una cantidad casi impensable de goles ante los estadounidenses o esperar un derrumbe poco probable de México ante El Salvador.

El gran problema para el técnico Luis Fernando Suárez es que nueve de los futbolistas que integran la actual convocatoria podrían quedar fuera del repechaje si ven una tarjeta amarilla más, como es el caso del defensor Francisco Calvo, el capitán Bryan Ruiz, el volante Celso Borges, el lateral Keysher Fuller y el delantero Joel Campbell, todos fundamentales en el repunte costarricense de las últimas fechas.

También arriesgarían su participación los jóvenes Jewisson Bennette y Alonso Martínez, así como el atacante Johan Venegas.

El técnico Suárez no ha confirmado las variantes para este miércoles en el estadio Nacional de San José, pero en sus declaraciones un día antes del juego dejó entrever que dará oportunidad a otras jóvenes figuras.

“Es importante pensar en esa situación de pensar en esos jugadores que pueden responder. Creo que también sería gratificante para el futuro de Costa Rica”, afirmó Suárez.

De recurrir a las variantes, Costa Rica podría poner en juego su invicto de los últimos seis juegos en los que ganó 16 de los 18 puntos en disputa —cinco victorias y un empate ante México. Pero eso no parece ser prioridad para el técnico Suárez.

“En caso hipotético de que ponga chicos a debutar (…) no es lo mismo un partido amistoso, si estás eliminado a este partido, en un ambiente de fiesta grandísimo, con gente apoyándote, vale por tres puntos de una clasificación al mundial”, expresó Suárez.

“Espero que la gente pueda entender cualquier circunstancia que se pueda dar”, añadió.

Estados Unidos, que también quiere sellar con propiedad su pase al Mundial — prácticamente asegurado por la diferencia de goles — en una plaza en la que nunca ha ganado en una eliminatoria como lo es San José.

El capitán y goleador estadounidense Christian Pulisic dejó claro tras el juego ante Panamá que para su equipo la tarea no ha terminado pese a que se adelantaron a celebrar en el campo la clasificación a Catar.

“Necesitábamos los tres puntos para ponernos en un lugar realmente bueno para clasificar y estamos muy contentos con el desempeño. Pero el trabajo aún no ha terminado. Nosotros tenemos otro partido realmente importante y nos lo estamos tomando muy en serio. Tenemos que entrar y hacer el trabajo igual”, dijo el extremo del Chelsea de Inglaterra.

Solo un desastre, como recibir un 6-0 en Costa Rica, bajaría a Estados Unidos al cuarto lugar que otorga el repechaje, por lo que para los locales es casi un hecho que deberán viajar a Catar por adelantado a jugarse el pase ante Nueva Zelanda o las Islas Salomón.

La última vez que Estados Unidos perdió un partido oficial por seis fue en 1957.

“No damos nada por hecho”, dijo el técnico estadounidense Gregg Berhalter. “Hemos venido para jugar con agresividad y ganar el partido. Esa es nuestra intención. No vamos a ser cautelosos. No vamos a replegarnos. No jugaremos por el empate”.