Qué es el spray mágico que se usa en el fútbol para las lesiones

Esta es una escena que podrías presenciar varias veces durante la Copa Mundial de Catar 2022.

Un jugador cae al suelo con una lesión, lo suficientemente grave como para requerir atención médica. Eso lleva a que un entrenador del equipo del jugador lesionado ingrese al campo para examinar el golpe.

Luego, el entrenador saca una lata y rocía el área lesionada del cuerpo del jugador.

Finalmente, el jugador permanece en el juego o es sustituido.

Entonces, ¿Qué hay en el aerosol, que recibió el apodo de "aerosol mágico", que los entrenadores usan para tratar algunas lesiones en el fútbol?

Bueno, no hay un aerosol en particular que se use en todo el deporte. Una historia de 2006 de Slate sobre el tema expuso algunos de los diferentes tipos de sustancias que podrían estar saliendo de la misteriosa lata:

“Podrían usar agua fría, por ejemplo, para refrescar a un atleta sobrecalentado. O pueden rociar una raspadura con benzoin o Benjuí para poder colocar un vendaje en la piel sudorosa. Es seguro asumir que algunas latas de aerosol mágicas contienen "refrigerantes para la piel", químicos como el cloruro de etilo que congelan y adormecen la superficie de la piel al contacto.

Un refrigerante para la piel, que se mencionó anteriormente, es un agente adormecedor anestésico que podría implementarse como un aerosol mágico para lesiones como esguinces, torceduras y contusiones.

No, un refrigerante para la piel no cura mágicamente ninguna y todas las lesiones. Pero el rocío frío podría proporcionar un alivio temporal del dolor a un jugador para que pueda seguir compitiendo en un partido.