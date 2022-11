Copa Mundial 2022: Hoy, Croacia vs Canadá; aquí todos los detalles

Este domingo, en la Copa Mundial de la FIFA 2022, Croacia se enfrenta a Canadá en el estadio Khalifa International, en Doha.

El partido correspondiente al Grupo F, en el que también están Bélgica y Marruecos, comienza a la 11 a.m. ET / 10 a.m. CT.

Puedes ver el partido en vivo sintonizando Telemundo en tu TV, o para verlo por streaming desde tu computadora o dispositivo móvil a través de la app de Peacock, haz clic aquí.

Tras un dubitativo arranque ante Marruecos que puso en entredicho al vigente subcampeón, Croacia afronta su segundo compromiso en Catar 2022 necesitada de puntos y con aire de revancha ante Canadá, que aspira a mantener la buena imagen que ofreció ante Bélgica sin rédito alguno.

Fue gris la puesta en escena balcánica, incapaz de someter a un rival aparentemente menor que creció con el paso de los minutos. No tuvo profundidad ni ocasiones Croacia y el empate fue un mal menor. Ahora, necesita crecer en la clasificación para mantener sus opciones de progresar en el torneo.

Es una revancha contra sí mismo, contra un inicio decepcionante, y contra Canadá. Sobre todo con su entrenador, John Herdman, que, tras perder ante Bélgica realizó unas manifestaciones desconsideradas contra los "vatrani".

El buen nivel ofrecido por el equipo canadiense mantiene alerta a Dalic. Croacia dejó dudas en su aparición en Qatar 2022. El preparador ya dijo que a su equipo le faltó profundidad y careció de ocasiones de gol ante Marruecos.

Hubo algunos señalados en el primer partido y por eso Dalic barrunta cambios. Satisfecho con la defensa, no es segura la presencia del veterano central Dejan Lovren, al que recurrió para dotar de experiencia a un once renovado que podría acusar la responsabilidad del Mundial. Si el seleccionador prescinde de Lovren, Josip Sutalo ocupará su lugar.

Pendiente del estado de Nikola Vlasic, que salió dañado ante Marruecos, Dalic puede recurrir a Marko Livaja, el que más gol tiene en su plantel. Salió el jugador del Hadjuk Split por Andrej Kramaric, que estuvo gris y terminó con molestias en el muslo derecho.

El resto es intocable. Especialmente el centro del campo, el más solvente que tiene en su grupo con Luka Modric, Mateo Kovacic y Marcelo Brozovic.

"Hicimos bien la parte defensiva, pero no jugamos bien ofensivamente; si hubiéramos hecho un gol hubiera sido mejor. Nos faltaron más balones profundos y poder entrar al espacio. Tenemos que hacerlo mejor", reconoció Dalic antes del encuentro frente al equipo canadiense.

Necesita el triunfo Croacia que espera a Canadá. El cuadro norteamericano disputa su segunda Copa del Mundo. No ha marcado ningún gol en un Mundial. Ni ha puntuado. Los cuatro partidos que ha jugado hasta ahora, los tres de México 1986, su única presencia hasta Catar, acabaron con derrotas. También en esta edición, batido por Bélgica contra la que llegó a fallar un penal.

La buena imagen ofrecida por el equipo canadiense no tuvo premio. Inspirado en la velocidad de Alphonso Davies y en el peligro que genera Jonathan David, no renuncia a nada el conjunto de John Herdman que se negó a asumir la derrota sufrida contra Bélgica, ante la que rindió a un gran nivel.

No tiene dudas en su equipo el preparador canadiense. El rendimiento de su once y el estado físico de sus futbolistas dejan de lado, en principio, cualquier tipo de cambio. Las variaciones, en caso de haberlas, serán mínimas.

El subcampeón del mundo y los africanos animaron un entretenido partido pero no lograron superar el 0-0.

"Demostramos que merecemos estar aquí. Nuestros aficionados están pendientes de nosotros. Salimos orgullosos y satisfechos del partido con Bélgica. Queríamos puntuar y no lo hemos logrado pero la fase de grupos está totalmente abierta todavía", dijo Herdman.

Marruecos cortó una estupenda racha de Croacia que llegó al Mundial con cinco victorias seguidas; cuatro en la Liga de Naciones más la que le midió a Arabia Saudí poco antes de llegar a Catar. Canadá, sin embargo, solo ha ganado uno de sus últimos compromisos. Fue frente a Japón, en su duelo preparatorio previo al Mundial.

Alineaciones probables:

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Josip Sutalo, Josko Gvuardiol, Borna Sosa; Marcelo Brozovic; Luka Modric, Mateo Kovacic; Marko Livaja, Andrej Kramaric, Ivan Perisic

Canadá: Milan Borjan; Alistair Johnston, Steven Vitoria, Kamal Miller; Richie Laryea, Atiba Hutchinson, Stephen Eustaquio, Alphonso Davies; Tajon Buchanan, Junior Hollett y Jonathan David