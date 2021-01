Chivas y Toluca empatan 1-1 en el Akron

El Guadalajara y el Toluca empataron 1-1 en la segunda fecha del Clausura Guardianes 2021 en el estadio Akron. Los goles de Molina y Castañeda firmaron un armisticio que tuvo pocas ocasiones de peligro en ambos arcos.

Cambios en el XI de Vucetich

El "Rey Midas" decidió mover su alineación para este duelo. Del once utilizado contra el Puebla, Vucetich prescindió de Oribe Peralta y Angulo en el ataque y jugó con Antuna, Vega y Calderón arriba.

La falta de gol de Peralta (No anota desde el 31 de enero de 2020 contra San Luis) y la ausencia de Macías por Covid-19, forzaron a Vucetich a probar cosas nuevas en ataque. En la media, sentó a Alan Torres y le dio cabida a César Huerta en la mitad.

Las cosas empezaban bien cuando al minuto 23' tras un tiro de esquina, Jesús Molina ingresó completamente solo al área de los Diablos Rojos y de cabeza ponía el 1-0 para el rebaño.

Pero tan solo un minuto más tarde, en la primera jugada tras sacar del medio, el Toluca iba a empatar con un zurdazo del tapatío, Kevin Castañeda.

De ahí en adelante el partido cayó en arenas movedizas de las que s{olo el pitazo final los pudo sacar.

El empate le sirve más a los de Cristante quienes llegan a 4 unidades y ahora se alistan para recibir al Necaxa en la fecha 3.

Mientras que el Guadalajara suma su segundo empate 1-1 del torneo y espera mejorar con las reincorporaciones de Brizuela, quien jugó 45 minutos ante el Toluca, y el retorno de Macías.

En la próxima fecha, las Chivas visitan al Atlético de San Luis el jueves 21 de enero.

Alineaciones:

Chivas: R. Gudiño; J. Sánchez, H. Mier, G. Sepúlveda, M. Ponce; C. Huerta, J. Molina, F. Beltrán; C. Antuna, E. Vega, C. Calderón

Toluca: L. García; R. Salinas, M. Barbieri, J. Torres, Diego; C. Baeza, J. Vázquez; R. Sambueza, K. Castañeda, A. Canelo; M. Estrada

Goles:

Chivas: J. Molina (23')

Toluca: K. Castañeda (25')