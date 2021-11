Canadá venció 2-1 a México con doblete de Larin

En un duelo intenso y con mucho frío, Canadá derrotó a México en Edmonton con doblete de Cyle Larin. De esta manera se aprieta la tabla de las eliminatorias en la cima y el boleto directo del “Tri” al Mundial se enturbia.

El partido empezó trabado, físico y muy disputado desde lo físico. En una cancha de pasto sintético casi congelada y con 44 mil aficionados en las gradas, Canadá apeló a la potencia y velocidad para presionar a México desde el principio.

El primer tiempo transcurrió sin mayores opciones de peligro para ninguna selección, hasta que sobre el final la etapa inicial, los locales abrieron el marcador.

Orbelín Pineda perdió un balón en la salida de México que generó un remate desde fuera del área de Alistair Johnston que Memo Ochoa despejó al medio del área. Allí apareció Cyle Larin y el delantero del Besiktas turco hacía estallar a los aficionados de la hoja de maple. Al 45+2’ ganaba Canadá 1-0.

Para el comienzo del segundo tiempo, Gerardo Martino hizo dos cambios. “Piojo” Alvarado por “Chucky” Lozano y “Tecatito” Corona en lugar del “Cata” Domínguez. México pasaba a jugar con un esquema 4-3-3 luego de haber empezado con un dibujo 5-3-2.

Pero los planes de Martino se irían rápido por la borda en el minuto 52’. Un tiro libre por la izquierda de Eustáquio cobrado al segundo palo encontró de nuevo a Cyle Larin, esta vez de pierna derecha para vencer por segunda vez en la noche a Ochoa.

Dos a cero Canadá que se ponía en la cima del octogonal con este resultado.

El “Tri” buscaba insistentemente por los costados, pero sin suerte. La mala puntería y la defensa canadiense evitaban el tanto azteca. Hasta el minuto 90’.

Jorge Sánchez habilitó al “Tecatito” Corona en la derecha del área, el hombre del Porto mandó un centro al punto penal y ahí apareció volando Héctor Herrera para de cabeza poner el descuento mexicano.

Los últimos 5 minutos fueron de infarto. México tuvo una opción en la línea de gol, pero Jorge Sánchez no pudo empujar el balón que le quedaba en la cadera, incómodo para rematar. No fue gol de milagro. Los de Martino se abalanzaban contra el arco de Borjan, pero el balón no quiso entrar más.

La victoria canadiense los pone líderes del octogonal con 16 puntos, Estados Unidos es segundo con 15, México es tercera con 14 unidades, igualados con Panamá pero con mejor diferencia de goles.

Las eliminatorias de la CONCACAF se detienen por el 2021 y se reanudarán en enero del 2022. El 26 de ese mes, Canadá visita a Honduras, Estados Unidos recibe a El Salvador, Panamá visita a Costa Rica y México irá a Kingston para enfrentar a Jamaica.