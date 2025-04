Arsenal vs Brentford lidera la cobertura de Telemundo de la Premier League

Los encuentros del líder, Liverpool, y el sublíder del torneo, Arsenal, pactados para el sábado y el domingo, llegan a tus pantallas por Telemundo, Universo y Peacock.

La cobertura de este fin de semana comienza el sábado inicia con el partido entre el Manchester City y el Crystal Palace a las 7:30 a. m. ET en Universo.

El platillo fuerte de la jornada, el encuentro entre Arsenal vs. Brentford se transmitirá en directo, desde el Emirates Stadium, este sábado 12 de abril a las 12:30 p. m. ET.

Arsenal, que aventaja con cinco puntos al Nottingham Forest, tercero, empató 1-1 con el Everton el sábado pasado. Por su parte, el Brentford empató 0-0 con el Chelsea el domingo.

Antes, a las 10:00 a. m. ET, se disputarán tres partidos Nottingham Forest vs. Everton, que podrás ver por Universo; Brighton & Hove Albion vs. Leicester City, a través de Peacock, y Southampton vs. Aston Villa, también vía Peacock. En este enlace puedes acceder a la cobertura en Peacock.

La popular función Multiview de Peacock estará disponible el sábado con la cobertura de los dos partidos exclusivos de Peacock a las 10:00 a. m. ET.

Para el domingo 13 de abril, la cobertura comienza con tres partidos en vivo: el Liverpool, líder de la clasificación, recibe al West Ham, y podrás emocionarte viéndolo a las 8:30 a.m. a través de Telemundo; el Chelsea recibe al Ipswich, que se transmitirá por Peacock, y el Tottenham Hotspur visita al Wolverhampton Wanderers, también podrás seguirlo por Peacock.

El domingo, a las 11:30 a. m. ET, el Manchester United visita al Newcastle y podrás seguirlo por Telemundo.

La cobertura de la Premier League de esta semana concluye el lunes 14 de abril con el Bournemouth recibiendo al Fulham a las 3:00 p. m. ET. El encuentro podrás verlo a través de Universo.

Aquí podrás ver en vivo los encuentros de la Premier League este fin de semana

Fecha Horario (ET) Partido Plataforma Sábado 12 de abril 7:30 a.m. Manchester City vs. Crystal Palace Universo Sábado 12 de abril 10 a.m. Nottingham Forest v. Everton Universo Sábado 12 de abril 10 a.m. Brighton & Hove Albion v. Leicester City* Peacock Sábado 12 de abril 10 a.m. Southampton v. Aston Villa* Peacock Sábado 12 de abril 12.30 a.m. Arsenal v. Brentford Telemundo, Universo, Peacock Domingo 13 de abril

9 a.m. Liverpool v. West Ham Telemundo Domingo 13 de abril 9 a.m. Chelsea v. Ipswich* Peacock Domingo 13 de abril 9 a.m. Wolverhampton Wanderers v. Tottenham Hotspur* Peacock Domingo 13 de abril 11.30 a.m. Newcastle v. Manchester United Telemundo Lunes 14 de abril 3 p.m. Bournemouth v. Fulham Universo * Disponibles en la cobertura Multiview de la Premier League

